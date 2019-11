Bolivia | 6 morti e 30 feriti Morales | “Un attacco coordinato dalla dittatura con gli Usa”

Bolivia - 23 i morti da inizio proteste : 8.00 La Commissione interamericana dei diritti umani (Cidh) ha confermato che 9 persone sono morte e altre 122sono rimaste ferite venerdì scorso negli incidenti avvenuti vicino Cochabamba, in Bolivia , fra manifestanti e forze di sicurezza. Dall' inizio delle proteste dopo le elezioni presidenziali il bilancio è di 23 morti e 715 feriti. Secondo la Cidh,l'alto numero di vittime è il prodotto della "repressione combinata di polizia ed esercito".

Manifestazioni Bolivia : 5 morti - feriti : 03.05 Cinque morti e almeno 75 sono feriti in uno scontro tra manifestanti pro-Morales e forze governative nella città Bolivia na di Sacaba, vicino a Cochabamba, nel centro del Paese. Lo ha riferito il direttore dell'ospedale cittadino, che ha parlato di vittime raggiunte da colpi di arma da fuoco

Bolivia - scontri tra sostenitori e oppositori del presidente Morales : morti due manifestanti : Continuano gli scontri in Bolivia tra gli oppositori e i sostenitori del presidente Evo Morales dopo le elezioni dello scorso 20 ottobre che lo hanno confermato alla guida della nazione: da una parte i militanti del governativo Movimento al socialismo (Mas), minatori e membri delle organizzazioni di ‘cocaleros’ del Chapare, dall’altra molteplici comitati civici, aderenti a partiti di opposizione e formazioni giovanili ...

Morti più di due milioni di animali nelle foreste della Bolivia a causa degli incendi : Più di due milioni di animali selvatici sono Morti a causa degli incendi che nelle ultime settimane hanno devastato le enormi aree delle foreste Bolivia ne, in particolare la savana tropicale Chiquitania, che si estende nell’Est del Paese. “Abbiamo consultato i biologi della Chiquitania e abbiamo superato la stima di 2,3 milioni di animali dispersi in molte aree protette”, ha spiegato la professoressa Sandra Quiroga ...

