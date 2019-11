Boliva,scontri per benzine: 3 morti

Si è conclusa con un bilancio di tre manifestantie almeno altri 30 feriti una battaglia svoltasi nelle vicinanze di un impianto per lo stoccaggio di carburante dell'impresa statale Ypfb a Senkata, in Bolivia. Lo riferisce l'Ufficio del Difensore del popolo boliviano. L'impianto era stato bloccato da tempo da manifestanti pro-Morales,al punto che nella capitale già era evidente la mancanza di benzina e diesel,per cui in mattinata è scattata una operazione delle forze di sicurezza che hanno represso la protesta.(Di mercoledì 20 novembre 2019)