Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 novembre 2019) “per me,laa Liliana Segre. Ma laora è portata in giro per fare battaglia politica e la prima a non volerlo è proprio lei, che è persona intelligente”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, alla presentazione del libro di Bruno Vespa “Perché l’Italia diventò fascista”, commentando il caso del Comune di, dove è stata negata laallaper poi darla a Ezio Greggio (il presentatore ha però rifiutato) L'articolo: “Segre?per me lelaportata in giro e usata per fare misera battaglia politica” proviene da Il Fatto Quotidiano.

TutteLeNotizie : Biella, Salvini: “Segre? Fosse stato per me le avrei dato la cittadinanza. Senatrice… - fattoquotidiano : Biella, Salvini: “Segre? Fosse stato per me le avrei dato la cittadinanza. Senatrice portata in giro e usata per fa… - gianluc31901645 : RT @VIOLA_MARTELLA: ??SI INGINOCCHIA A SALVINI?? Questo e' il sindaco di Biella che ha negato la Cittadinanza Onoraria alla #Segre.... A v… -