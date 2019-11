Biella | Ezio Greggio rifiuta la cittadinanza onoraria negata alla Segre

Ezio Greggio rifiuta la cittadinanza onoraria di Biella : “Lo faccio per rispetto alla senatrice Segre” : L’onorificenza era stata proposta dalla giunta del leghista Corradino che una settimana fa l’aveva bocciata per la senatrice a vita sopravvissuta all’Olocausto

Ezio Greggio ha rifiutato la cittadinanza onoraria di Biella dopo che la giunta leghista locale aveva bocciato la proposta di conferirla a Liliana Segre : Il conduttore televisivo e attore Ezio Greggio ha rifiutato la cittadinanza onoraria del comune di Biella dopo che la giunta leghista locale aveva bocciato la proposta di conferirla alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta all’Olocausto. «Il mio rispetto nei

Biella - Ezio Greggio rifiuta la cittadinanza onoraria "per rispetto della Segre" : Gianni Carotenuto Polemiche per la decisione del sindaco di Biella, Claudio Corradino, di dare la cittadinanza onoraria al conduttore di Striscia la Notizia, una settimana dopo averla negata alla senatrice a vita. Pd: "Una provocazione" "La tempistica della scelta di attribuire la cittadinanza onoraria a Ezio Greggio ha tutta l'aria di essere una provocazione". È quanto scritto da Paolo Furia, segretario del Pd in Piemonte, per ...

Biella - il comune dà la cittadinanza onoraria a Ezio Greggio dopo averla negata a Liliana Segre : La città di Biella ha dato la cittadinanza onoraria a Ezio Greggio una settimana dopo averla rifiutata a Liliana Segre. La decisione è stata presa con l’approvazione di una delibera di giunta. L’attore e showman si unisce a una cerchia ristretta di personalità del territorio che si sono particolarmente distinte in diversi ambiti, come lo stilista Nino Cerruti e l’artista Michelangelo Pistoletto. “Si conferisce a Ezio Greggio – è il ...