Bergamo | ritorno De Vito? Sacrosanto se non colpevole

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Roma – “Ildi Marcello De? Non sono ne’ felice ne’ dispiaciuto. Non ho mai gioito dell’arresto di qualcuno, c’e’ una tendenza vagamente forcaiola a cui il Paese si inchina troppo spesso. Mi sembra emergano elementi a favore della nonzza da parte di Marcello. Se questo emergera’ dal processo, cosa che spero vivamente, che lui torni a svolgere la sua funzione e’. Io non ho imbarazzo. Tornera’ al suo lavoro tranquillamente e poi penso ci sia anche una valutazione da parte sua”. Cosi’ il vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale, Luca, intervistato a Radio Radio a proposito di Marcello De. L'articoloDese nonproviene da RomaDailyNews.

