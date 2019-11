Beach soccer | Mondiali 2019 | dove vederli in tv e streaming Calendario | programma | date

Beach soccer - Mondiali 2019 : la formula della manifestazione e il regolamento. Tutto quello che c’è da sapere : Sarà lo Los Pynandi Stadium di Luque, città all’interno della provincia di Asuncion (Paraguay), a ospitare i Mondiali 2019 di Beach soccer che si disputeranno dal 21 novembre al 1° dicembre. Alla rassegna iridata parteciperanno 16 Nazionali che sono state divise in quattro gironi da quattro squadre ciascuno, le prime due classificate accederanno ai quarti di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta che condurrà all’atto ...

Beach soccer - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Gori la nostra punta di diamante - ottavo mondiale per Palmacci : Mancano solo due giorni all’inizio del Campionato del Mondo 2019 di beach soccer che si disputerà fino al 1° dicembre ad Asuncion, in Paraguay. L’Italia sarà presente per l’ottava volta alla fase finale della rassegna iridata ed esordirà nella giornata d’apertura della manifestazione contro i vice-campioni del mondo in carica di Tahiti. Oltre alla selezione oceanica, gli azzurri dovranno affrontare anche Messico e Uruguay ...

Beach soccer - Mondiali 2019 : Italia-Tahiti. Programma - orari e tv : E’ tutto pronto per i Mondiali di Beach soccer in Programma ad Asuncion (Paraguay) dal 21 novembre al 1° dicembre. L’Italia, dopo due quarti posti consecutivi, punta a salire sul podio. Nonostante un sorteggio non proprio favorevole gli azzurri sono giunti in Sud America per essere protagonisti. Il primo avversario dell’Italia sarà Thaiti, probabilmente la squadra più complicata del raggruppamento. La partita è in ...

Beach soccer - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Palmacci - Corosiniti e Gori guidano gli azzurri : L’Italia parteciperà ai Mondiali 2019 di Beach soccer che si disputeranno ad Asuncion (Paraguay) dal 21 novembre al 1° dicembre. La nostra Nazionale è stata inserita nel girone con Tahiti (vicecampioni del Mondo), Messico e Uruguay: si tratta di un gruppo non così semplice ma gli azzurri hanno le carte in regola per qualificarsi ai quarti di finale e per andare a caccia di una medaglia dopo il quarto posto di due anni fa. Il CT Emiliano ...

Beach soccer - Mondiali 2019 : le favorite. Brasile in pole davanti alle europee - ma attenzione a Tahiti e al Paraguay padrone di casa : Ai nastri di partenza del Campionato del Mondo 2019 di Beach soccer non si può non fare il nome del Brasile come favorito principale per il titolo iridato, ma in una manifestazione del genere non c’è nulla di scontato se si guarda alla competitività di molte altre compagini con le credenziali necessarie per puntare al bersaglio grosso. Nel gruppo D, oltre ai brasiliani campioni in carica, ci sarà per esempio il Portogallo capace di ...

Beach soccer - Mondiali 2019 : il calendario delle partite dell’Italia. Orari - programma e tv : L’Italia parteciperà ai Mondiali 2019 di Beach soccer che si disputeranno ad Asuncion (Paraguay) dal 21 novembre al 1° dicembre. La nostra Nazionale, reduce dai quarti posti del 2015 e del 2017, si presenta in Sudamerica con grandi ambizioni e cercherà di essere sicuramente grande protagonista anche se non è stata fortunatissima nel sorteggio. Gli azzurri, che come miglior risultato vantano il secondo posto nel 2008, se la dovranno infatti ...

Beach soccer - Mondiali 2019 : il girone dell’Italia ai raggi X. Tahiti avversario più temibile - Messico e Uruguay sulla carta abbordabili : Mancano ormai meno di tre giorni al via di un appuntamento assolutamente da non perdere in cui l’Italia proverà a recitare un ruolo da protagonista: i Campionati Mondiali 2019 di Beach soccer. La selezione tricolore si appresta a disputare in Paraguay l’ottavo mondiale della sua storia con l’obiettivo di tornare sul podio iridato per la prima volta dopo 11 anni, tuttavia la concorrenza è spietata perciò sarà necessario partire ...

Calendario Mondiali Beach soccer 2019 : date - programma - orari e tv. Il tabellone dai giorni alla finale : L’inizio dei Mondiali 2019 di beach soccer si avvicina. In Paraguay, dal 21 novembre al 1° dicembre, si disputerà la rassegna iridata e l’Italia avrà nel proprio girone avversari, sulla carta, non irresistibili, ma da non sottovalutare. Gli azzurri, infatti, se la vedranno nel Gruppo B contro Uruguay, Messico e Tahiti. I nostri portacolori, tra l’altro, saranno quelli che daranno il via alle danze, vedendosela contro i ...