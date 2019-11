Basket : Rick Pitino torna sulla panchina del Panathinaikos dopo l’esonero di Pedoulakis : Sarà di nuovo Rick Pitino ad allenare il Panathinaikos da qui al termine della stagione. Il leggendario allenatore americano, che si è già guadagnato la possibilità di guidare la Grecia al Preolimpico del giugno 2020, torna sulla panchina del club ateniese a pochi mesi di distanza dalla sua prima avventura con i verdi di Grecia. In questo caso, il motivo del suo ritorno è legato all’esonero, per scarso rendimento in Eurolega, di Argyris ...

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (15 novembre). Antetokounmpo guida i Bucks alla vittoria - cadono a sorpresa Clippers e Mavericks : Nella notte appena trascorsa si sono disputate sei partite della stagione NBA 2019-2020. Da registrare le vittorie interne di Milwaukee Bucks e Denver Nuggets, e le sorprendenti sconfitte esterne per Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto. Ad inaugurare la notte del Basket a stelle e strisce è la vittoria in scioltezza dei Miami Heat in quel di Cleveland con il punteggio di 97-108. La ...

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (15 novembre). Antetokounmpo guida i Bucks alla vittoria - cadono a sorpresa Clippers e Mavericks : Nella notte appena trascorsa si sono disputate sei partite della stagione NBA 2019-2020. Da registrare le vittorie interne di Milwaukee Bucks e Denver Nuggets, e le sorprendenti sconfitte esterne per Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto. Ad inaugurare la notte del Basket a stelle e strisce è la vittoria in scioltezza dei Miami Heat in quel di Cleveland con il punteggio di 97-108. La franchigia ...

Basket : Rick Pitino è il nuovo C.T. della Grecia in vista del preolimpico del 2020 : Sarà Rick Pitino a guidare la Nazionale di pallacanestro maschile della Grecia al prossimo torneo di qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Ormai manca solo l’ufficialità ma la conferma dell’accordo è arrivata negli ultimi giorni proprio dal diretto interessato, chiamato a sostituire Thanasis Skourtopoulos sulla panchina ellenica con la missione di strappare uno degli ultimi quattro pass a disposizione per i Giochi Olimpici ...

Basket : a guidare la Grecia al preolimpico ci sarà Rick Pitino : Gran colpo per la Grecia di Basket al maschile in chiave Tokyo 2020. In vista del torneo preolimpico che assegnerà i pass per la manifestazione a Cinque Cerchi, gli ellenici hanno annunciato come commissario tecnico Rick Pitino, 67enne hall of famer bicampione Ncaa con Louisville e Kentucky. A confermarlo, come riporta la Gazzetta dello Sport, è lo statunitense al termine dell’incontro con il presidente della federazione ...

Basket : a guidare la Grecia al preolimpico ci sarà Rick Pitino : Gran colpo per la Grecia di Basket al maschile in chiave Tokyo 2020. In vista del torneo preolimpico che assegnerà i pass per la manifestazione a Cinque Cerchi, gli ellenici hanno annunciato come commissario tecnico Rick Pitino, 67enne hall of famer bicampione Ncaa con Louisville e Kentucky. A confermarlo, come riporta la Gazzetta dello Sport, è lo statunitense al termine dell’incontro con il presidente della federazione greca, George ...

Basket : Rick Pitino potrebbe allenare la Grecia - con un occhio alle vicende del Panathinaikos : Rimbalza dal mondo del giornalismo dell’Est (il lituano Donatas Urbonas, ma anche Sportime) una notizia destinata a far discutere il mondo della pallacanestro europea: Rick Pitino, dopo l’esperienza al Panathinaikos dello scorso anno, sarebbe in trattativa con la Nazionale della Grecia. Pitino, che ha lasciato soltanto ricordi positivi nel club ateniese, sarebbe pronto a costruire il gioco attorno a Giannis Antetokounmpo, in vista ...