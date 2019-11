Basket | EuroCup 2019-2020 | Venezia vince e conquista la qualificazione alle Top 16

Basket - EuroCup 2019-2020 : Venezia vince e conquista la prima storica qualificazione alle Top 16. Sconfitte per Trento e Virtus Bologna : Dopo la sconfitta della Germani Brescia a Lubiana, nella giornata di oggi sono scese in campo le altre tre squadre italiane impegnate nella EuroCup 2019-2020: la Umana Reyer Venezia conquista matematicamente la qualificazione alle Top 16 con il successo a Bursa, Trento perde a Oldenburg una partita molto pesante nell’economia del girone, mentre la Virtus Bologna già qualificata trova la sua seconda sconfitta stagionale ad Andorra. TOFAS ...

LIVE Andorra-Virtus Bologna - EuroCup Basket 2019-2020 in DIRETTA : la Virtus si arrende meritatamente ad Andorra - finisce 93-79 : 21.56 La nostra DIRETTA LIVE termina qui. Vi ringraziamo per averci seguito e restate su OA Sport per tenervi sempre aggiornati sul meraviglioso mondo dello sport. Una vittoria che significa qualificazione alle Top 16 per Andorra. Non una buona prestazione per la Virtus, demotivata dalla qualificazione già raggiunta. Top scorer del match è Milos Teodosic, nonostante sia stato in campo soltanto ...

LIVE Andorra-Virtus Bologna - EuroCup Basket 2019-2020 in DIRETTA : Virtus sotto 81-72 a metà dell'ultimo periodo : FINISCE QUI. Andorra-Virtus Bologna 93-79 93-79 1/2 per Gaines dalla lunetta. 93-78 Ancora Jelinek. Finale in trionfo per Andorra. 90-78 Jelinek trova il canestro dall'arco sull'assist di Hannah. 87-78 Gaines trova il canestro da tre, ma ormai è troppo tardi per la squadra di Djordjevic. Palla persa per la Virtus. Un solo minuto al termine. Ancora a riposo Teodosic: solo 14 minuti ...

LIVE Andorra-Virtus Bologna - EuroCup Basket 2019-2020 in DIRETTA : 66-69 a fine terzo quarto - Virtus in vantaggio per la prima volta nel match : 69-69 Massenat trova la tripla della reazione al primo vantaggio bolognese. fine terzo quarto: LIVE Andorra-Virtus Bologna 66-69 66-69 BALDI ROSSI DA TREE! prima volta in vantaggio per le V nere! 66-66 Tripla per Cournooh sull'extrapossesso Virtus. 66-63 2/2 per Gamble dalla lunetta. 66-61 Senglin segna con il piazzato dalla media distanza. Gamble sbaglia il libero aggiuntivo. 64-61 ...

LIVE Andorra-Virtus Bologna - EuroCup Basket 2019-2020 in DIRETTA : 52-44 a fine primo tempo - un super Teodosic tiene a galla la Virtus : fine primo tempo: LIVE Andorra-Virtus Bologna 52-44 52-44 Jelinak segna, dopo essere stato pescato troppo facilmente nel pitturato. 50-44 Gioco da tre punti chiuso da Teodosic. 50-43 Penetrazione vincente di Teodosic che trova il canestro e anche il fallo. 50-41 2/2 ai liberi per Llovet. 48-41 1/2 dalla lunetta per Baldi Rossi. 48-40 Tripla di Jelinak, pescato con i tempi perfetti da ...

LIVE Andorra-Virtus Bologna - EuroCup Basket 2019-2020 in DIRETTA : una Virtus poco determinata sotto di 11 a metà secondo quarto (39-28) : 52-44 Jelinak segna, dopo essere stato pescato troppo facilmente nel pitturato. 50-44 Gioco da tre punti chiuso da Teodosic. 50-43 Penetrazione vincente di Teodosic che trova il canestro e anche il fallo. 50-41 2/2 ai liberi per Llovet. 48-41 1/2 dalla lunetta per Baldi Rossi. 48-40 Tripla di Jelinak, pescato con i tempi perfetti da Hannah. 45-40 Ancora Teodosic da tre! Assolutamente on fire ...

LIVE Andorra-Virtus Bologna - EuroCup Basket 2019-2020 in DIRETTA : 27-22 a fine primo quarto - Teodosic rimedia a una partenza horror della Virtus : 35-22 Palla rubata da Perez, che segna in contropiede. Brutto approccio al secondo quarto per la Virtus. 33-22 Hannah da tre. Percentuali incredibili per Andorra dall'arco. 30-22 Jelinek da 3 punti. fine primo quarto: LIVE Andorra-Virtus Bologna 27-22 27-22 2/2 ai liberi per Jelinek. 25-22 Teodosic realizza dopo una penetrazione vincente. 25-20 Altra tripla per la Virtus! Stavolta è ...

LIVE Andorra-Virtus Bologna - EuroCup Basket 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : Il programma del match e dove vederlo in tv e streamingLa presentazione delle italiane di oggi in EuroCup Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di MoraBanc Andorra-Segafredo Virtus Bologna, match valido per l'ottava giornata di EuroCup 2019-2020. La Virtus Bologna, protagonista di uno splendido avvio di stagione, ha già raggiunto la qualificazione alle Top 16 con il ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Brescia flop - a Lubiana la Leonessa perde partita e vantaggio negli scontri diretti : Serata da dimenticare per la Germani Brescia, che all’Arena Stozice si arrende al Cedevita Olimpija Lubiana con il punteggio di 73-62. Una partita giocata male dai lombardi, che negli ultimi secondi di gara aggiungono al danno anche la beffa: nel tentativo di recuperare il match, infatti, finiscono col regalare una vittoria ancora più larga agli sloveni, che ottengono anche il prezioso vantaggio negli scontri diretti (all’andata lo ...

Basket - Eurolega | le parole di Bartomeu : “Virtus in Eurolega? Se vince l’Eurocup. Licenza fissa - forse in 2-3 anni : MILANO – L’Eurolega non si ferma mai. Oltre agli aspetti del parquet, legati ad un calendario fittissimo di impegni per le sedici squadre iscritte alla massima competizione continentale, il presidente Jordi Bertomeu – presente a Milano per celebrare il ritiro della maglia numero 11 di Andrea Meneghin, da parte dell’Olimpia Milano – si è così espresso sulle politiche future cestistiche. “Oggi sono contento di essere qui per un ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Venezia a caccia della qualificazione matematica - la Virtus Bologna deve difendere il primato - impegno cruciale per Trento : Sono tre le italiane che scenderanno in campo domani per l’ottava giornata di EuroCup 2019-2020. L’Umana Reyer Venezia è di scena in Turchia a caccia della vittoria che varrebbe l’accesso alle Top 16, la Virtus Bologna già qualificata gioca in Andorra per difendere il primo posto, mentre la Dolomiti Energia Trento fa visita all’Oldenburg in uno scontro importantissimo in ottica qualificazione. Andiamo dunque a presentare più nel ...

