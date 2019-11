Basket - Champions League 2019-2020 : Brindisi-Szombathely 98-92. L’attacco gira a meraviglia e i pugliesi vincono contro i magiari : Arriva la terza vittoria su sei partite per l’Happy Casa Brindisi in Basketball Champions League 2019-2020. Il sodalizio pugliese, tra le mura amiche, ha avuto la meglio sugli ungheresi dello Szombathely in una partita in cui sono stati gli attacchi i grandi protagonisti. Inizio equilibrato con le due squadre che si scambiano più volte la leadership nei primi due minuti. A metà primo quarto, però, i pugliesi riescono ad allungare grazie a ...

Basket - Champions League 2019-2020 : Holon-Sassari 92-94. I sardi fanno l’impresa - rimontano dal -15 e trionfano in Israele : Una grande Dinamo Sassari ottiene il suo quarto successo consecutivo in Basketball Champions League espugnando il campo degli isrealiani dell’UNET Holon. Gli isolani nel terzo periodo sono stati sotto anche di 15 punti, ma Spissu, Pierre e un Jerrells a dir poco clutch hanno guidato il sodalizio sardo a un’epica rimonta conclusasi con il sorpasso decisivo nell’ultimo minuto della frazione finale. Inizio all’insegna ...

LIVE Hapoel Holon-Dinamo Sassari 92-94 - Champions League Basket 2019-2020 in DIRETTA : i sardi rimontano 15 punti di svantaggio e vincono in Isreale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE finisce qua. Partita veramente emozionante e spettacolare questa tra Holon e Sassari. Grazie per essere stati con noi e rimanete su questi schermi per ricevere tutte le notizie sul basket italiano, europeo e statunitense. Grande impresa dei sardi che rimontano 15 punti di svantaggio e vincono sul campo di Holon. 92-94 Schiacciata totalmente inutile di Williams, a tempo ...

LIVE Hapoel Holon-Dinamo Sassari 83-84 - Champions League Basket 2019-2020 in DIRETTA : sardi in vantaggio a due minuti dalla sirena : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 83-84 Spissu serve Evans che segna il canestro del sorpasso. Time out Holon. Che cuore i ragazzi di coach Pozzecco. 83-82 Ancora Pierre, ancora su assist di Spissu. Sassari a -1. 83-80 Due liberi a segno per McLean. 83-78 Williams subisce anche fallo e segna il libero aggiuntivo. 82-78 Williams su assist di Foster. 80-78 Evans su assist di Spissu e Sassari è a un passo dal sorpasso. 80-76 ...

LIVE Hapoel Holon-Dinamo Sassari 68-62 - Champions League Basket 2019-2020 in DIRETTA : i padroni di casa toccano il +15 nel terzo quarto - ma i sardi riescono a tornare a -6 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71-67 Spissu risponde a tono! 71-64 Bomba di Pnini che rimanda indietro Sassari. 68-64 Lay-up di Pierre e Sassari è a -4. Si va, dunque, all’ultimo intervallo coi padroni di casa avanti di 6. 68-62 Schiacciata di Foster in chiusura di periodo. 66-62 Bomba di Jerrells. Da -15 a -4 per i sardi. 66-59 Jerrells fa 1/2 ai liberi. 66-58 Tap-in vincente di Howell. 64-58 Rubata e Bomba per ...

LIVE Hapoel Holon-Dinamo Sassari 57-44 - Champions League Basket 2019-2020 in DIRETTA : Malachi Richardson si prende il palcoscenico a inizio terzo quarto - sette punti consecutivi dello statunitense e gli israeliani toccano il +13 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59-44 +15 Holon con Caupain. Pozzecco si vede costretto a chiamare time out. 57-44 Bomba di un Richardson caldissimo in quest’inizio di terzo periodo. 54-44 Canestro dalla media di Malachi Richardson. 52-44 Bomba di Pierre che prova a suonare la carica per Sassari. 52-41 Primi due punti del secondo tempo per Richardson. Finisce qua il secondo quarto, padroni di casa avanti di 9 sul ...

LIVE Hapoel Holon-Dinamo Sassari 50-41 - Champions League Basket 2019-2020 in DIRETTA : i padroni di casa scappano via a fine secondo quarto con tre triple consecutive di Foster : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qua il secondo quarto, padroni di casa avanti di 9 sul 50-41. 50-41 Terza bomba consecutiva di Foster! 47-41 Foster ruba palla e segna un’altra tripla. 44-41 Bomba di Foster! 41-41 Canestro da sotto per Pierre. 41-39 Schiacciata di Williams. 39-39 1/2 dalla lunetta per Evans. 39-38 Altro canestro per Bilan. 39-36 Gioco da tre punti di Evans e Sassari torna a un possesso di ...

LIVE Hapoel Holon-Dinamo Sassari 7-8 - Champions League Basket 2019-2020 in DIRETTA : inizio equilibrato di primo quarto tra sardi e israeliani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-8 Due punti di Williams con un jump shot. 7-8 primo vantaggio Sassari con un canestro di Vitali su assist di Pierre. 7-6 Miro Bilan appoggia al tabellone. 7-4 Marcus Foster dalla media. 5-4 Pierre prende il rimbalzo in attacco e segna. 5-2 Gioco da tre punti di Marcus Foster. 2-2 Canestro di Bilan su assist di Vitali. 2-0 Prima due punti per i padroni di casa con un lay-up di ...

Basket - Champions League 2019-2020 : Brindisi deve vincere contro lo Szombathely : Torna in campo domani, per il sesto turno di Basketball Champions League, l’Happy Casa Brindisi, impegnata, tra le mura amiche, contro gli ungheresi dello Szombathely. Entrambe, al momento, hanno un record di 2-3 e una sconfitta, quando siamo ormai al giro di boa per quanto concerne la fase ai gironi, complicherebbe il discorso qualificazione per i pugliesi, dato che il sodalizio di coach Vitucci rischierebbe di trovarsi a due ...

LIVE Hapoel Holon-Dinamo Sassari - Champions League Basket 2019-2020 in DIRETTA : trasferta in Israele per i sardi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del match – Programma, orario e dove vedere in tv l’incontro Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport di Hapoel Holon-Dinamo Sassari. I ragazzi di coach Pozzecco sono attesi, dunque, da una trasferta in Isreale. Sarà una sfida ad alta quota, dato che al momento i sardi occupano il primo posto del gruppo A, con un record di 4-1, mentre i padroni di casa si ...

Basket - Champions League 2019-2020 : la Dinamo Sassari in Israele a caccia della quarta vittoria consecutiva : Stamattina la Dinamo Sassari è partita alla volta di Holon, dove domani pomeriggio alle ore 18.30 italiane (19.30 locali) affronterà l’Hapoel padrone di casa in una sfida valida per la sesta giornata della fase a gironi della Basketball Champions League 2019-2020. La squadra allenata da Gianmarco Pozzecco arriva a questo match in un’ottima condizione psicofisica, derivante da un inizio di stagione davvero molto convincente. I ...

