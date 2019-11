Barcellona Pozzo di Gotto | esplode fabbrica di fuochi d’artificio | cinque morti e due

Fonte : corriere

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Il boato è stato udito fino a Milazzo Una persona ancora dispersa. Si indaga per strage colposa. Nel 1998 l'azienda si era laureata «campione del mondo». La ministra Catalfo: «Potenziare la sicurezza sul lavoro è un mio obiettivo primario»

emergenzavvf : Barcellona Pozzo di Gotto (ME), esplosione alle 16:45 in un deposito di fuochi d’artificio: intervento… - TgLa7 : #Messina Esplosione in fabbrica di fuochi d'artificio a Barcellona Pozzo di Gotto. Secondo fonti locali ci sarebber… - emergenzavvf : #Esplosione Barcellona Pozzo di Gotto (ME), 20 #vigilidelfuoco al lavoro per le ricerche dell’ultimo disperso… -