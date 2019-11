Bagagli a mano | Ryanair condannata ma non in Italia

Ryanair condannata in tribunale : “Non si può far pagare il Bagaglio a mano” : Un giudice spagnolo accoglie il ricorso di una passeggera: “E’ illegittimo costringere l’acquisto della tariffa priority per imbarcare le valigie piccole”

Ryanair condannata : illegittimo far pagare il Bagaglio a mano ai passeggeri : La compagnia aerea low cost è stata condannata dai giudici di un tribunale commerciale di Madrid per aver fatto pagare un supplemento per il trasporto di un trolley. Ryanair - ha stabilito la rivoluzionaria sentenza - dovrà restituire 20 euro, oltre agli interessi, al viaggiatore, di cui sarebbero stati violati i diritti.Continua a leggere

Ryanair condannata : illegittimo fa pagare il Bagaglio a mano ai passeggeri : La compagnia aerea low cost è stata condannata dai giudici di un tribunale commerciale di Madrid per aver fatto pagare un supplemento per il trasporto di un trolley. Ryanair - ha stabilito la rivoluzionaria sentenza - dovrà restituire 20 euro, oltre agli interessi, al viaggiatore, di cui sarebbero stati violati i diritti.Continua a leggere

Bagaglio a mano a pagamento : Madrid condanna Ryanair : La sentenza spagnola potrebbe cambiare ancora una volta la normativa sui bagagli a mano in aereo. Un tribunale di Madrid

Aerei - la rivoluzione del Bagaglio a mano parte da Milano : ecco cosa cambierà : Ormai viaggiare in aereo sta diventando consueto quasi come viaggiare in treno o in autobus: sono migliaia i cittadini che giornalmente scelgono il più veloce mezzo di trasporto per agevolarsi nei spostamenti e per farlo si accompagnano con l’ormai noto “bagaglio a mano”. Spesso è costituito da un mini trolley o una grande borsa che tuttavia deve avere non solo delle dimensioni ben precise, ma rispettare tutta una serie di ...

In aeroporto - i liquidi (oltre i 100 ml) e i pc tornano nel Bagaglio a mano : Niente più bustine di plastica da tirar fuori dai bagagli, prima dei controlli in aeroporto. La Sea, società che gestisce gli aeroporti di Malpensa e Linate, sta preparando una serie di novità per ridefinire le regole da seguire prima di imbarcarsi, ripristinando in parte il modello seguito prima degli attentati dell′11 settembre 2001. Tra le novità, la possibilità di posizionare i liquidi, ...

Rivoluzione in aeroporto : controlli più veloci e tornano i liquidi nei Bagagli a mano : A Linate e Malpensa le macchine Eds-Cb con tecnologia Tac: non si dovranno più togliere dal trolley computer e tablet. E si salirà in aereo senza mai mostrare i documenti

Perché sul Bagaglio a mano l’hanno vinta (per ora) Ryanair e Wizz Air : (Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP/Getty Images) Si torna a parlare della nuova politica sul bagaglio a mano stabilita dalle compagnie aeree low cost Ryanair e Wizz Air. Con due sentenze depositate il 29 ottobre, il Tar del Lazio ha deciso di ribaltare la sentenza dell’Antitrust, che lo scorso febbraio aveva deciso di multare i vettori con sanzioni amministrative rispettivamente di 3 milioni di euro per la compagnia irlandese e di un milione per ...

Il Tar annulla le sanzioni dell’Antitrust sul Bagaglio a mano per Ryanair e Wizzair : "Non si rinviene alcuna norma che obblighi le compagnie aeree a mantenere indefinitamente nel tempo una determinata ‘policy’ di prezzo — con conseguente legittima aspettativa dei consumatori a tale mantenimento — proprio alla luce del principio di libertà tariffaria, che la stessa Agcm nelle sue difese non disconosce, e di libera concorrenza": così il Tar del Lazio ha annullato le multe da 3 e 1 milione di euro con cui l'Antitrust sanzionava ...

Ryanair - il Tar del Lazio annulla le sanzioni alla compagnia irlandese e a Wizz Air per le politiche sui Bagagli a mano : Il Tar del Lazio ha annullato le sanzioni inflitte dall’Antitrust a Ryanair e a Wizz Air per le politiche sui bagagli a mano. La compagnia irlandese era stata multata in febbraio per tre milioni di euro e quella ungherese per un milione, in seguito a una decisione che il tribunale amministrativo aveva già sospeso in marzo dopo un ricorso da parte delle stesse società. Le due compagnie, a partire dall’autunno del 2018, avevano comunicato che in ...

Una giacca al posto del Bagaglio a mano? : Senza il ricorso a strumenti ad hoc, viaggiare comodi facendo la spola tra aereo, treno, automobile, pullman e navi si rivela spesso un miraggio. Ci sono i cuscini che aiutano ad affrontare i voli di lungo raggio, mascherine più o meno efficaci per dormire e felpe e maglioni Xl per combattere il freddo. Il team di Neckpacker ha provato a racchiudere tutto questo in un unico oggetto, Hybrid Jacket, una giacca con otto tasche distribuite tra ...