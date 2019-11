Australia, continua l'allarme incendi

Decine distanno investendo gli Stati orientali Queensland e New South Wales e ora si stanno estendendo al South,dove si registrano temperature record fino a 45 gradi. In New South Wales divampano ancora 55, di cui 25 sono fuori controllo. Sydney è rimasta vvolta da una cappa di fumo portato dal vento dell'entroterra devastato da giorni diboschivi. Temperature estreme anche in Queensland,dove bruciano oltre 70 roghi. E non si attendono piogge significative prima del prossimo gennaio.(Di mercoledì 20 novembre 2019)