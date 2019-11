Audi svela e-tron Sportback | il SUV coupé a zero emissioni

Fedez - ClAudio Santamaria - Francesco Totti : il messaggio che svela la loro fuga dai social : In molti si sono chiesti che fine avessero fatto. Perché Fedez, ad esempio, sempre attivissimo sui social network, fosse totalmente sparito da almeno due settimane. Il segreto pare finalmente svelato. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Claudio Santamaria (@Claudio_Santamaria) in data: 7 Ott 2019 alle ore 3:00 PDT In molti vip hanno pubblicato lo stesso messaggio: “Non cercatemi. Devo rimanere in incognito. ...