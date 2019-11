Audi e-tron Sportback - L' elettrica diventa Suv-coupé

trong>Audi

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Il Salone di Los Angeles è l'evento scelto dall'trong> per presentare la e-, che affianca la Suv e-come secondo modello elettrico dei Quattro anelli. La siglaindica la tipologia di carrozzeria, che in questo caso è quella suv-dal piglio più dinamico. Il nuovo modello sarà subito ordinabile con consegne previste nella primavera del 2020 e con prezzi in Germania a partire da 71.350 euro. Più bassa, più sportiva e più aerodinamica. I contenuti tecnici principali sono quelli della e-, ma la carrozzeria è stata totalmente ridisegnata nella zona posteriore con un lunotto più inclinato. Lunga 4,9 metri e larga 1,93 come la e-, risulta 20 mm più bassa (1,61 metri). La linea di cintura con il finiestrino posteriore fisso è tipica dei modelli, mentre sul portellone si nota l'appendice aerodinamica integrata. Proprio l'efficienza è stata presa in ...

