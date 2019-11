Atletica | Europei 2020 | il calendario completo Programma | orari e tv La guida giorno

Fonte : oasport

(Di giovedì 21 novembre 2019) Glidileggera si disputeranno al Charlety Stadium di Parigi (Francia) dal 25 al 30 agosto. La rassegna continentale andrà dunque in scena subito dopo le Olimpiadi di Tokyoche sono indal 22 luglio al 9 agosto, si tratterà di una kermesse tecnicamente di bassa levatura visto che tutti i big avranno dato il loro massimo ai Giochi ma molti atleti punteranno su questa competizione per magari riscattarsi o per chiudere in bellezza l’annata più importante del quadriennio. Ricordiamo che gliin anno olimpico non prevedono le prove di marcia e la Maratona, si correrà invece la mezza maratona (21,097 km) lungo le strade della capitale transalpina. Di seguito il, ildettagliato e le date deglidileggera. La distribuzione delle gareperè già stata definita ma non è ancora stata ...

AgenziaGr : RT @Alberto_Cirio: Una bellissima notizia per lo #sport italiano e piemontese: la 28^ edizione degli Europei di corsa campestre si terrà a… - ilfaroonline : Atletica, nel 2021 gli Europei di Cross a Torino - SilviaCantoia : RT @atleticaitalia: #atletica Assegnati a Torino-Parco La Mandria gli Europei di cross 2021 ???? La rassegna continentale di corsa campestre… -