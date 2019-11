Atletica | domenica 24 novembre torna l’appuntamento con l’Asics Firenze Marathon | oltre

Domenica Rai Sport - Palinsesto 10 Novembre 2019 | Ciclocross e Mondiali Atletica Paralimpici : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 10 Novembre 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Atletica - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (domenica 6 ottobre). A che ora gareggiano - programma e tv : oggi domenica 6 ottobre saranno impegnati 6 italiani (4 in una staffetta) ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, a Doha (Qatar) si conclude la rassegna iridata. L’Italia alla 4×400 di un sontuoso Davide Re per puntare a qualcosa di concreto, da non perdere Luminosa Bogliolo che punta alla finale sui 100 ostacoli, Yeman Crippa può essere outsider sui 10000 metri. Di seguito tutti gli italiani in gara oggi domenica 6 ottobre ai Mondiali ...

Atletica - Mondiali 2019 oggi : programma - orari e tv di domenica 6 ottobre. Il calendario completo : oggi domenica 6 ottobre va in scena l’ultima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, si conclude la rassegna iridata a Doha (Qatar). Si assegnano sette titoli: grande conclusione con le staffette del miglio, in precedenza le prove di fondo e mezzofondo maschile (15000 e 10000 metri), da non perdere i 100 ostacoli e il salto in lungo femminile. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari delle ...

Atletica - Mondiali 2019 : le pagelle dell’Italia (domenica 29 settembre). Palmisano mai nel vivo - bravo Desalu : Giornata poco azzurra, sia in termini di presenze che di risultati per l’Italia dell’Atletica ai Mondiali di Doha. L’unico lampo arriva da Desalu che vola in semifinale nei 200, mentre delude Palmisano, lontana dalle prime nella marcia. ESEOSA Desalu 7: sembra facile entrare fra i primi 24 al mondo nei 200 ma non lo è affatto. Disputa una gara buona, non straordinaria, ma chiude con il penultimo tempo buono per il ripescaggio ...

Atletica - Mondiali 2019 : le pagelle dell’Italia (domenica 29 settembre). Palmisano mai nel vivo - bravo Desalu : Giornata poco azzurra, sia in termini di presenze che di risultati per l’Italia dell’Atletica ai Mondiali di Doha. L’unico lampo arriva da Desalu che vola in semifinale nei 200, mentre delude Palmisano, lontana dalle prime nella marcia. ESEOSA Desalu 7: Sembra facile entrare fra i primi 24 dei 200 al mondo ma non lo è affatto. Disputa una gara buona, non straordinaria ma chiude con l’ultimo tempo buono per il ripescaggio ...

Atletica - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (domenica 29 settembre). A che ora gareggiano - programma e tv : oggi domenica 29 settembre saranno impegnati solo 4 italiani ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, a Doha (Qatar) dove va in scena la terza giornata della rassegna iridata. Grande attesa per Antonella Palmisano che nella 20 km di marcia andrà a caccia di una medaglia dopo aver conquistato il bronzo due anni fa a Londra, la pugliese ha tutte le carte in regola per giocarsela e regalare gioie all’Italia. Nel tardo pomeriggio attesa per ...