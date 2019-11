Astrologia del giorno 21 novembre | creativo il Cancro | Vergine sentimenti in recupero

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 20 novembre 2019) La terza settimana del mese è ormai entrata nel vivo, vediamo quali giorni presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei 12 segni per la giornata di domani, giovedì 21. Sarà una giornata fortunata per il segno della, che si appresta a vivere un momento vantaggioso, quanto per l'amore che per l'ambito lavorativo. Anche ilrecupera, soprattutto dal punto di vita fisico, mentre per i Pesci sarà una giornata leggermente sottotono. Ecco di seguito l'oroscopo completo di giovedì 21per i segni da Ariete a Pesci. Oroscopo del 212019 segno per segno Ariete: Marte non è più in opposizione, dunque le prossime 48 ore potranno rivelarsi produttive per coloro i quali desiderano concludere delle situazioni rivelatesi controproducenti e iniziare qualcosa di nuovo. Entro l’inizio di dicembre potrebbero esserci degli ...

softsyoungk : non solo quin è aries, crede pure nell'astrologia, dice che le piacciono le tette in live, tocca i culi, litiga coi… - MOONIEBLUEPJM : So che non vi importa ma stasera sono un po’ giú e volevo approfittare del fatto che dsto che sto cercando di studi… - TarocchiFree : Leggi il tuo #oroscopo del giorno su -