Aston Martin DBX - La prima Suv di Gaydon debutta in California

Aston Martin AMB 001 - la moto di James Bond debutta a Eicma 2019 : Negli anni James Bond ha dimostrato che, oltre a essere un guidatore provetto nonché un estimatore di Aston Martin, è anche un abile motociclista: pertanto, nel prossimo film dell’agente 007 una piccola parte per la AMB 001 è quasi scontata. Trattasi della prima motocicletta disegnata da Aston e presentata a Eicma 2019, l’Esposizione internazionale del ciclo e motociclo in programma alla Fiera Milano fino al 10 novembre. È stata realizzata in ...

Aston Martin DBX – Svelati i dettagli degli interni ed il prezzo [FOTO] : Gli interni dell’Aston Martin DBX, presentati per la prima volta, rivelano ampi spazi e una serie di lussuosi material. prezzo confermato: £158,000* nel Regno Unito, €193,500 in Germania, JPY 22.995.000 in Giappone e $900 negli USA. Il primo SUV del marchio sarà presentato a Pechino, Cina, mercoledì 20 novembre Con la presentazione globale del primo SUV della società prevista per mercoledì 20 novembre a Pechino, Cina, il marchio inglese di ...

Aston Martin DBX - La Suv torna in pista al Ring : Un prototipo dell'Aston Martin DBX è stato fotografato durante i collaudi al NürburgRing. La prima Suv del marchio inglese è ormai al termine della fase di sviluppo e debutterà entro la fine dell'anno con motori V8 di origine Mercedes-AMG, per poi arrivare sul mercato nel corso del 2020. Sarà prodotta nella nuova fabbrica di St. Athan, nel Galles.Aggressiva ma Suv. Le immagini mostrano la Suv con la medesima livrea già vista in alcuni scatti ...

Aston Martin Vantage - La Roadster senza veli al Nürburgring : La versione aperta dellAston Martin Vantage, già anticipata da alcune immagini ufficiali, è stata immortalata al Nürburgring senza camuffature, ma con delle scritte su cofano e fiancate che ne ribadiscono il debutto durante la primavera del prossimo anno.Come la coupé, ma senza tetto. Lo stile della nuova Roadster britannica conferma le linee e le proporzioni della versione chiusa: bassa e larga, con il distintivo spoiler a coda danatra e il ...

Aston Martin - Ecco la DBS Superleggera disegnata da 007 : L'appuntamento natalizio con il catalogo americano Neiman Marcus è ormai tradizionalmente associato al lancio di una serie speciale di una vettura di lusso. Quest'anno il partner dell'iniziativa sarà l'Aston Martin e per l'occasione è stato creato un allestimento unico della DBS Superleggera.Sette DBS uniche e sette cronografi Omega abbinati. Per 700.007 dollari, pari a circa 629.000 euro al cambio attuale, sette clienti potranno ordinare la ...

Aston Martin Vantage - Prime immagini ufficiali della variante Roadster : LAston Martin ha diffuso alcune immagini della nuova Vantage Roadster, annunciandone di fatto il debutto nella primavera del prossimo anno. La vettura fotografata è ancora un prototipo, ma gli scatti ne evidenziano le principali caratteristiche, in primis la capote in tessuto che si ripiega nel vano posteriore. Per il resto il modello mantiene i suoi tratti caratteristici già sfoggiati dalla variante coupé, a partire dal posteriore con spoiler ...

DBX, il primo SUV Aston Martin, ha raggiunto le fasi finali dei test di sviluppo, svoltisi anche a Silverstone e al Nürburgring, dove ha raggiunto velocità in curva pari a quelle della Vantage, raggiungendo dati di frenata superiori a quelli di Super GT e DBS Superleggera. Questa combinazione di prestazioni, incredibile per un SUV, ha