Ascolti tv | Auditel del 19 novembre | Il Volo batte Adriano Olivetti in replica

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 18 novembre : Italia – Armenia vince con 5.7 milioni : La partita di calcio Italia – Armenia valevole per la qualificazione agli Europei 2020 ha conquistato complessivamente 5 milioni 730mila appassionati su Rai 1 pari al 21,7 di share ed è stato l’evento televisivo più seguito della giornata. Ascolti tv prime time Su Canale 5 Live – Non è la d’Urso è stato seguito da 2.532.000 spettatori, share 15,14%. Su Rai3, grande attenzione del pubblico per le inchieste di ...

Ascolti TV Social Auditel 12 novembre 2019 : Il Collegio domina ancora - record di 50.000 Tweet nel trending topic : Social Auditel 12 novembre 2019: Il Collegio primo trend, record di 50.000 Tweet nel trending topicNumeri pazzeschi per “Il Collegio” che continua a fare scintille sui Social, in particolare su Twitter. L’hashtag ufficiale #IlCollegio è primo trend, inserito nelle tendenze mondiali, con +50.000 Tweet. Si vanno ad aggiungere tendenze correlate come: Mario +107.000 Tweet (Mario Tricca); Mario Tricca +5.800; Claudia +39.300; Vilma ...

Ascolti TV Social Auditel 12 novembre 2019 : Il Collegio domina ancora - record di 50.000 Tweet nel trending topic : Social Auditel 12 novembre 2019: Il Collegio primo trend, record di 50.000 Tweet nel trending topicNumeri pazzeschi per “Il Collegio” che continua a fare scintille sui Social, in particolare su Twitter. L’hashtag ufficiale #IlCollegio è primo trend, inserito nelle tendenze mondiali, con +50.000 Tweet. Si vanno ad aggiungere tendenze correlate come: Mario +107.000 Tweet (Mario Tricca); Mario Tricca +5.800; Claudia +39.300; Vilma ...

Ascolti TV Social Auditel 12 novembre 2019 : Il Collegio domina ancora - record di 50.000 Tweet nel trending topic : Social Auditel 12 novembre 2019: Il Collegio primo trend, record di 50.000 Tweet nel trending topicNumeri pazzeschi per “Il Collegio” che continua a fare scintille sui Social, in particolare su Twitter. L’hashtag ufficiale #IlCollegio è primo trend, inserito nelle tendenze mondiali, con +50.000 Tweet. Si vanno ad aggiungere tendenze correlate come: Mario +107.000 Tweet (Mario Tricca); Mario Tricca +5.800; Claudia +39.300; Vilma ...

Ascolti TV | Social Auditel 11 novembre 2019 : Non è la D’Urso prima tendenza - il bacio tra Gabriel Garko e Barbara D’Urso fa impazzire i social : social Auditel 11 novembre 2019: Live - Non è la D'Urso al primo posto nel trending topic italiano con +9.000 Tweet.Report nuovo record di Tweet, Stasera tutto è possibile è secondoLive Non è la D’Urso si conferma il programma tv più seguito del lunedì sera. L’hashtag ufficiale #noneladurso, primo trend italiano, raggiunge +9.000 Tweet, in aumento rispetto alla scorsa puntata anche grazie a diverse tendenze correlate come: Taylor ...

Ascolti TV Social Auditel 12 novembre 2019 : Il Collegio domina ancora - record di 50.000 Tweet nel trending topic : Social Auditel 12 novembre 2019: Il Collegio primo trend, record di 50.000 Tweet nel trending topic Numeri pazzeschi per “Il Collegio” che continua a fare scintille sui Social, in particolare su Twitter. L’hashtag ufficiale #IlCollegio è primo trend, inserito nelle tendenze mondiali, con ...

Ascolti TV | Social Auditel 11 novembre 2019 : Non è la D’Urso prima tendenza - il bacio tra Gabriel Garko e Barbara D’Urso fa impazzire i social : social Auditel 11 novembre 2019: Live - Non è la D'Urso al primo posto nel trending topic italiano con +9.000 Tweet.Report nuovo record di Tweet, Stasera tutto è possibile è secondo Live Non è la D’Urso si conferma il programma tv più seguito del lunedì sera. L’hashtag ufficiale #noneladurso, ...

Ascolti TV Social Auditel 12 novembre 2019 : Il Collegio domina ancora - record di 50.000 Tweet nel trending topic : Social Auditel 12 novembre 2019: Il Collegio primo trend, record di 50.000 Tweet nel trending topic Numeri pazzeschi per “Il Collegio” che continua a fare scintille sui Social, in particolare su Twitter. L’hashtag ufficiale #IlCollegio è primo trend, inserito nelle tendenze mondiali, con ...

Ascolti TV | Social Auditel 11 novembre 2019 : Non è la D’Urso prima tendenza - il bacio tra Gabriel Garko e Barbara D’Urso fa impazzire i social : social Auditel 11 novembre 2019: Live - Non è la D'Urso al primo posto nel trending topic italiano con +9.000 Tweet.Report nuovo record di Tweet, Stasera tutto è possibile è secondo Live Non è la D’Urso si conferma il programma tv più seguito del lunedì sera. L’hashtag ufficiale #noneladurso, ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 12 novembre - Enrico Piaggio vola a 5.6 milioni : Con 5.690.000 telespettatori e uno share del 23,87% il film tv ‘Enrico Piaggio, un sogno italiano’ fa il pieno di Ascolti e consegna a Rai1 il prime time di martedì 12 novembre. Ascolti tv prime time Secondo gradino del podio per Rai2 con ‘Il Collegio‘ che è stato visto da 2.584.000 telespettatori (share dell’11,05%). Testa a testa poi tra Canale 5 e Italia1. La rete ammiraglia di Mediaset ha ottenuto con il film ...

Ascolti TV Social Auditel 12 novembre 2019 : Il Collegio domina ancora - record di 50.000 Tweet nel trending topic : Social Auditel 12 novembre 2019: Il Collegio primo trend, record di 50.000 Tweet nel trending topic Numeri pazzeschi per “Il Collegio” che continua a fare scintille sui Social, in particolare su Twitter. L’hashtag ufficiale #IlCollegio è primo trend, inserito nelle tendenze mondiali, con ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 11 novembre : la replica de Il Commissario Montalbano senza rivali : Ennesima vittoria de Il Commissario Montalbano che con l’episodio “Il sorriso di Angelica” in replica su Rai1 vince il prime time di lunedì 11 novembre con 4.768.000 telespettatori pari al 21,1% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5, Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.236.000 telespettatori pari al 14.1% di share. Sulla terza rete, salgono gli Ascolti delle inchieste di “Report”: ...

Flavio Insinna a Blogo : "Felice per Ascolti L'Eredità - Auditel non mi fa dormire" (VIDEO) : A margine della conferenza stampa di presentazione della quarta edizione di Prodigi - La musica è vita, in onda su Rai1 mercoledì prossimo, Blogo ha rivolto alcune domande a Flavio Insinna. È stata l'occasione per chiedere conferma delle indiscrezioni che lo vorrebbero nel cast del nuovo programma di Milly Carlucci Il Cantante Mascherato in veste di giudice:Se chiama Milly, uno va sempre.prosegui la letturaFlavio Insinna a Blogo: "Felice per ...

Ascolti TV | Social Auditel 11 novembre 2019 : Non è la D’Urso prima tendenza - il bacio tra Gabriel Garko e Barbara D’Urso fa impazzire i social : social Auditel 11 novembre 2019: Live - Non è la D'Urso al primo posto nel trending topic italiano con +9.000 Tweet.Report nuovo record nel trending topic, Stasera tutto è possibile al secondo posto Live Non è la D’Urso si conferma il programma tv più seguito del lunedì sera. L’hashtag ufficiale ...