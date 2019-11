As Roma in vendita | Pallotta cerca soci con Goldman Sachs Le azioni +11%

4 concerti di Vasco Rossi a giugno 2020 - da Firenze a Milano - Roma ed Imola : biglietti in prevendita : Saranno 4 i concerti di Vasco Rossi in programma per il 2020, tutti e 4 si terranno nel mese di giugno. Le città erano già note ma non erano stati comunicati dettagli a proposito delle date precise né dei biglietti in prevendita. Attraverso un'anteprima abusiva è lo stesso Vasco Rossi a svelare tutto ai fan, via social network. Per il 2020 ha in serbo per i suoi seguaci 4 opportunità live. La prima è quella di Firenze Rocks del 10 ...

Nuovi concerti di Renato Zero a Roma a gennaio 2020 - info e biglietti in prevendita : Una giusta conclusione, per i concerti di Renato Zero a Roma, con due date al Palazzo Dello Sport per chiudere il grandioso tour che ha dedicato all'ultimo album di inediti. Il Re dei Sorcini non ha quindi intenzione di appendere il microfono al chiodo e annuncia due Nuovi concerti nella sua città che terrà il 30 e il 31 gennaio per la chiusura degli spettacoli che ha appena avviato proprio dal palasport Romano con sei date sold out. I ...

Formula E : parte vendita biglietti per tappa Romana del 4 aprile 2020 : Roma – È iniziato il conto alla rovescia per la terza edizione dell’E-Prix di Roma, in programma il prossimo 4 aprile sul circuito cittadino dell’Eur, che ha gia’ ospitato le prime due edizioni. A dieci giorni dall’inizio della sesta stagione del Campionato ABB FIA Formula E, che partira’ da Riyad con un doppio appuntamento il prossimo 22 e 23 novembre, e’ gia’ possibile acquistare i primi ...

UFFICIALE – Roma- Napoli - biglietti in vendita : divieto ai residenti in Provincia di Napoli. I dettagli : biglietti in vendita per Roma-Napoli, match valido per la l’11^ giornata di Serie A. biglietti in vendita per Roma-Napoli, match valido per la l’11^ giornata di Serie A. Come specificato attraverso il comunicato apparso sul sito UFFICIALE del Napoli, la vendita dei tagliandi sarà vietata ai residenti in Campania: “Sono in vendita i biglietti per Roma-Napoli, undicesima giornata di Serie A in programma sabato 2 novembre ...

Martina Stoessel TINI in Italia nel 2020 - da Milano a Roma : biglietti in prevendita per la star di Violetta : Martina Stoessel TINI in Italia nel 2020 per tre concerti in programma da nord a sud della penisola. La star di Violetta torna in concerto in Italia per tre live imperdibili in programma nei primi mesi del 2020. I biglietti per i tre spettacoli saranno disponibili in prevendita su TicketOne dal 29 ottobre. Le tre tappe fanno parte della leg europea del Quiero Volver Tour di TINI che avrà inizio proprio con i concerti in programma nella ...

Annunciati i concerti di Claudio Baglioni in versione classica alle Terme di Caracalla di Roma : info e biglietti in prevendita : A sorpresa, sono Annunciati i concerti di Claudio Baglioni alle Terme di Caracalla. Il cantautore Romano è quindi pronto a tornare nella dimensione live ma a una condizione diversa, quella della presenza dell'orchestra che restituirà i suoi brani più celebri in versione classica, in un modo che i suoi numerosi fan non hanno ancora avuto modo di sentire. Il progetto live s'intitola Dodici Note e dodici saranno anche i concerti che terrà alle ...

ITALIA IN SVENDITA/ Dietro lo sfratto all'Antico Caffè Greco di Roma mire straniere : L'Antico Caffè Greco di via Condotti a Roma, bene culturale riconosciuto dal Ministero, è a rischio sopravvivenza per uno sfratto

Domani parte prevendita biglietti Festa Cinema Roma : Roma – La prevendita dei biglietti per la quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma iniziera’ Domani, venerdi’ 11 ottobre, alle ore 9, contemporaneamente su tutti i canali di vendita: presso la Biglietteria dell’Auditorium Parco della Musica, i punti vendita autorizzati TicketOne, la biglietteria telefonica TicketOne (servizio a pagamento), online attraverso i siti www.RomaCinemafest.org e www.ticketone.it. ...

A Ligabue un riconoscimento dall’Emilia-Romagna al Premio Pierangelo Bertoli : biglietti in prevendita per la serata a Modena : A Luciano Ligabue la Regione Emilia-Romagna attribuisce un importante riconoscimento in occasione del Premio Pierangelo Bertoli 2019. Già vincitore del Premio Pierangelo Bertoli per quest'anno, Ligabue verrà premiato anche dalla Regione Emilia-Romagna, la sua regione di appartenenza, riconosciuto come uno degli esponenti che ne porta in alto il nome e ne sposa i valori. Il Premio - che si aggiunge a quello già attribuito all'artista - ...

Roma - “La Casa delle donne è in vendita? E noi ce la compriamo”. Crowdfunding per lo spazio occupato dal 2008 : “In soli 5 giorni siamo già a 11 mila euro, dobbiamo arrivare a 350 mila, l’obbiettivo è ambizioso ma noi ci proviamo. Già il comune ci avrebbe dovuto staccare le utenze il 15 settembre e con tutto il tam tam mediatico che abbiamo fatto ha rinunciato”. A parlare è Mara una delle attiviste della Casa delle donne Lucha y Siesta che da 12 anni fa attività culturali, politiche, consulenze psicologiche e soprattutto offre riparo a ...