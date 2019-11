Arriva su Alpha “Set up Girls” | il nuovo programma di motori condotto da Vicky Piria ed

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 novembre 2019) In anteprima domenica 1° dicembre e poi ogni domenica dal 15 dicembre alle ore 22.40su(Canale 59 DTT e 415 di Sky)up, ildiin cinque puntate del canaleda due pilote professioniste:ed Erika Monforte. Nel corso delle puntate,

helenajaneczek : RT @blaun: Arriva finalmente nelle librerie il volume, ideato e curato da Giovanni Accardo per le edizioni alpha beta verlag, che raccoglie… - sofonisba55 : RT @blaun: Arriva finalmente nelle librerie il volume, ideato e curato da Giovanni Accardo per le edizioni alpha beta verlag, che raccoglie… - blaun : RT @blaun: Arriva finalmente nelle librerie il volume, ideato e curato da Giovanni Accardo per le edizioni alpha beta verlag, che raccoglie… -