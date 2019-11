Arrestata latitante ricercata da nove anni | uccise un giovane col tacco della scarpa

Salerno - Arrestata dai carabinieri pericolosa latitante romena in fuga da 12 anni : Ignazio Riccio La donna era stata condannata a venti anni di reclusione in via definitiva dal Tribunale di Hunedoara in Romania La sua fuga è durata dodici anni, ma alla fine è stata arrestata a Scafati, nel Salernitano, dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli. È finita la latitanza di Anca Maria Murg, 30enne di origine romena, ricercata per omicidio volontario aggravato in concorso e inserita tra i latitanti più ...