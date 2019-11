ArcelorMittal | focus della Procura sui prezzi gonfiati

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Ladi Milano che indaga sul caso, il gruppo franco indiano che vuole sciogliere il contratto d’affitto dell’ex Ilva, punta a portare i primi esiti degli accertamenti effettuati in questi giorni nella causa civile con udienza fissata per il 27 novembre sul ricorso d’urgenza dei commissari Ilva.Uno deidell’inchiesta sulla presunta ‘crisi pilotata’ è l’acquisto adi materie prime da una società brasiliana e attraverso un’altra di trading. Oggi insaranno ascoltati altri testimoni.Intanto il ministeroSalute sta lavorando ad una proposta per rafforzare i presidi sanitaricittà di Taranto. Lo ha affermato il ministroSalute Roberto Speranza durante un’audizione alle commissioni riunite Affari Sociali e Sanità. ”È massima ...

RadioRadicale : La vicenda #ArcelorMittal, l'industria dell'acciaio nel mondo in sofferenza. Un'analisi del settore oltre #Taranto.… - martininet_it : Con l'addio di ArcelorMittal dall'ex Ilva rischio crisi per oltre 7 mila imprese artigiane venete - Profilo3Marco : RT @Radio1Rai: ??@ettore_licheri a @radioanchio: “La stessa #ArcelorMittal dice che il problema è industriale, è la crisi dell'acciaio. Ausp… -