Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Continuano gli episodi della celebre e amatissima soap partenopea Unal. Per tutti gli affezionati telespettatori della telenovela è in arrivo una sorpresa davvero speciale:, il noto cantante partenopeo, sta per fare il suo ingresso nel. Ad annunciarlo è stato proprio lui attraverso un lungo post sul suo profilo ufficiale di Instagram. Il cantante sarà presente in ben tre episodi, quelli che andranno in onda dal 28al 2. Lo vedremo all'opera nelle scene ambientate in Radio Golfo 99 in cui interpreterà se stesso e dove interagirà maggiormente con Michele Saviani e Vittorio Del Bue, che sarà ancora alle prese con i suoi vani tentativi di riconquistare Alex Parisi. Le dichiarazioni diIl celebre artista partenopeo ha annunciato con molto entusiasmo il suo imminente ingresso neldella soap napoletana. In un lungo post pubblicato ...

blastingnewstc : Andrea Sannino approderà nel cast di Un posto al sole dal 28 novembre al 2 dicembre - edelweissfleur : @tauzio Ti devo ricanta'ANDREA SANNINO, ja... - radiocampania : Su Radio Campania Ora In Onda Comme stai - #Andrea Sannino Scarica La Nostra App -