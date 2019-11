Andrea Damante con Viviana | Jeremias Rodriguez e Ignazio Moser approvano

Bufera su Andrea Damante per questa foto scattata nella Valle dei Templi. Ecco perché : È scandalo sulla nuova immagina postata da Andrea Damante che dopo la stessa è stato travolto dalle critiche. L’immagine incriminata è stata pubblicata su Instagram e lo ritrae comodamente seduto su una scultura. L’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciato immortalare durante una visita nella suggestiva Valle dei Templi di Agrigento, ma evidentemente ha scelto la posa sbagliata. Il dj – che avrebbe tradito Giulia De Lellis anche con Belen – ha ...

Belen Rodriguez rompe il silenzio su Giulia De Lellis e il flirt con Andrea Damante : Belen Rodriguez non ci sta. Dopo giorni di illazioni e gossip che la vedono protagonista di una presunta lite social con Giulia De Lellis e di un pettegolezzo secondo cui avrebbe avuto un flirt con Andrea Damante quando quest’ultimo era ancora fidanzato con la De Lellis, la showgirl argentina rompe il silenzio. La bella Belen, attualmente impegnata alla conduzione di Tu si que vales, fa sapere nelle story di Instagram: “Ho provato a ...

Andrea Damante e Belen Rodriguez : il video del karaoke conferma una relazione del passato? : Il triangolo Giulia De Lellis - Andrea Damante - Belen Rodriguez, nelle scorse ore, si è arricchito di nuove dettagli. Il settimanale 'Spy', in edicola questa settimana, conferma che la showgirl argentina e il deejay veronese si sono conosciuti al concerto di J-Ax e Fedez in data 1 giugno 2018. La sera stessa, sulle note di 'Magnifico', hanno dato vita ad un inedito duetto al karaoke. Per, poi, proseguire la notte lontani dagli occhi ...

Belen Rodriguez e Andrea Damante - spunta un video insieme : Cosa è successo davvero fra Andrea Damante e Belen Rodriguez? Mentre il gossip continua sui social è comparso un video del passato che li ritrae insieme. Secondo alcune indiscrezioni circa un anno fa fra il dj e la showgirl argentina ci sarebbe stato un breve flirt, terminato poco prima del ritorno di fiamma di lei con l’ex marito Stefano De Martino. La love story, tenuta segreta sino a oggi, sarebbe nata durante un periodo di crisi fra ...

Belen Rodriguez e Andrea Damante - spunta il video del karaoke insieme : Il gossip sul presunto flirt tra Belén Rodriguez e Andrea Damante continua ad imperversare, mentre in rete spunta un video che ritrae i due mentre si divertono al karaoke durante una serata. Le voci che parlano di una storia clandestina tra la showgirl argentina e il dj sono tornate ad interessare i più curiosi dopo il video postato sui social da Giulia De Lellis. La influencer, storica ex compagna di Andrea Damante e attuale fidanzata di ...

Belen Rodriguez e Andrea Damante - “il tradimento si è consumato dopo il concerto di Fedez e J-Ax”. E in Rete spunta un video : “Si sussurra di un rapporto clandestino, parliamo di circa un anno fa, tra Belen Rodriguez (allora fidanzata con Andrea Iannone) e Andrea Damante (a quel tempo legato a Giulia De Lellis). In molti si chiedono allora se il grande amore tra Giulia De Lellis e Iannone non sia nato come una ripicca ad alto livello”, aveva scritto il settimanale Chi a fine ottobre. Ora spuntano nuovi dettagli sulla relazione tra l’ex tronista e la ...

Belen Rodriguez e Andrea Damante - flirt clandestino dopo una serata al karaoke e spunta il video in rete : Belen Rodriguez e Andrea Damante avrebbero avuto un breve flirt, proprio mentre lui era fidanzato con Giulia De Lellis. A rivelarlo è stato il settimanale Chi, ma ora sembrano spuntare nuovi dettagli su questa relazione. A darli è stato Spy che parla di un rapporto clandestino che si sarebbe consumato il primo giugno del 2018 dopo un concerto di Fedez e J-Ax. I due si sarebbero conosciuti a una serata di karaoke e sarebbe poi nata la scintilla. ...

Belen e Andrea Damante : 'Spy' parla di flirt segreto alle spalle di Giulia nel giugno 2018 : Non accennano a placarsi le indiscrezioni sulla "guerra" che si starebbero facendo da qualche settimana Belen Rodriguez e Giulia De Lellis: la rivista "Spy", per esempio, ha elencato quelle che dovrebbero essere le cause scatenanti dell'antipatia tra le due. Pare che Andrea Damante sia una delle ragioni di quest'astio: l'influencer avrebbe scoperto di recente il flirt clandestino tra il suo ex e l'argentina che risalirebbe a giugno 2018. I ...

Andrea Damante - l'influencer Jay Alvarrez lo accusa di copiargli foto su IG : 'Un altro me' : Andrea Damante è nel mirino: a puntare il dito contro il bel dj stavolta non è stata una delusa ex fidanzata. Sul profilo Instagram di Jay Alvarrez, noto influencer americano, è apparsa l'immagine dell'ex tronista di Uomini e Donne. Il motivo? Molte foto pubblicate dal siciliano, sul suo account personale, sarebbero identiche a quelle che il collega ha postato molto tempo prima. La frecciatina di Jay a Damante sui social In queste ore si sta ...

Andrea Damante copia un influencer hawaiano? (foto) : Nelle scorse ore, un noto influencer hawaiano di nome Jay Alvarrez (che vanta oltre sei milioni di spettatori) ha postato (con tanto di screen) alcune considerazioni che riguardano alcuni suoi colleghi, rei di copiarlo in tutto e per tutto. Tra gli 'imitatori', il ragazzo ha inserito nella lista anche l'italiano Andrea Damante. In effetti, comparando gli scatti, si può notare una certa verosimiglianza nella scelta delle pose, delle location, ...

“Ridicolo!”. Andrea Damante - che figuraccia : le foto sui social sono la prova schiacciante : Andrea Damante è senza alcun dubbio uno dei personaggi televisivi più amati e seguiti degli ultimi anni. Lo confermano i numeri da record di seguaci e follower su Instagram, dove è seguito da oltre due milioni di account. Ha iniziato a Uomini e Donne: Andrea Damante è stato il tronista che restituito fiducia nel programma al pubblico e ha riscosso un grandissimo successo. In seguito si è dedicato all’attività di modello e alla musica – tra la ...

Andrea Damante copia le foto di Jay Alvarrez : l’hawaiano su tutte le furie : Andrea Damante accusato da Jay Alvarrez di avergli copiato le pose e non solo Non è la prima volta che si sente parlare di Jay Alvarrez, un influencer hawaiano a cui Andrea Damante si sarebbe ispirato per alcuni suoi scatti e per il suo tatuaggio. La cosa non era passata inosservata al bel biondino, che […] L'articolo Andrea Damante copia le foto di Jay Alvarrez: l’hawaiano su tutte le furie proviene da Gossip e Tv.

La Mazzocato smentisce il flirt con Andrea Damante : 'Sono fidanzata - lui è solo un amico' : Cosa c'è tra Andrea Damante e Nicole Mazzocato? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da qualche settimana, e più precisamente da quando i due ex di Uomini e Donne sono stati visti insieme in varie occasioni. La giovane influencer, stanca di sentire voci non vere sul suo conto, ha usato i social network per chiarire che il dj è soltanto un amico e che lei è felicemente fidanzata. Nicole e Andrea non stanno insieme: ...