Allerta Meteo Veneto | criticità gialla fino alle 20

Previsioni meteo 20 novembre : Allerta rossa in Emilia Romagna per rischio esondazione dei fiumi : E' stata confermata per la giornata di domani, mercoledì 20 novembre, la criticità idraulica da allerta rossa sui bacini idrografici di Reno e affluenti, che si estende ora anche alle aree attraversate da Secchia e Panaro, in provincia di Modena. Prosegue il maltempo anche in Veneto, mentre nel resto d'Italia meteo in miglioramento.Continua a leggere

Allerta Meteo - i bollettini della protezione civile : allarme ROSSO anche Mercoledì 20 Novembre in pianura Padana : Allerta Meteo – anche domani, Mercoledì 20 Novembre, sarà allarme ROSSO nel cuore della pianura Padana, in Emilia Romagna, per le piene dei fiumi dopo il maltempo degli ultimi giorni: lo ha decretato la protezione civile nazionale negli appositi bollettini di criticità idrogeologica emessi oggi. Pesanti anche i bollettini di vigilanza Meteorologica nazionale, che evidenziano la persistenza del maltempo in modo particolare al Nord/Est e ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : ancora allarme rosso per la piena dei fiumi : Confermata per domani, mercoledì 20 novembre, la criticità idraulica da Allerta rossa sui bacini idrografici di Reno e affluenti, che si estende ora anche alle aree attraversate da Secchia e Panaro, in provincia di Modena. Il grado elevato di Allerta è giustificato dalle rotture arginali tuttora presenti (l’Idice a Budrio e il canale diversivo Burana a Finale Emilia, Modena) e dalla propagazione delle piene nelle zone di valle tra il pomeriggio ...

Allerta Meteo Toscana : ancora criticità gialla a Sud e nelle Isole : Prosegue il codice giallo per Meteo anche domani, mercoledi’ 20 novembre, nella maggior parte delle province toscane quando sono attese precipitazioni sparse, piu’ probabili in Arcipelago, sulle zone costiere e nelle aree adiacenti, localmente a carattere di rovescio o temporale, in particolare su Arcipelago e costa centro-meridionale. Per queste zone la Soup della protezione civile della Regione ha emesso un codice giallo, limitato ...

Allerta Meteo - in Toscana i sindaci della costa contro la Regione : “Scaricabarile sui Comuni - non possiamo valutare da soli i rischi” : Dopo il fine settimana di paura sull’asse Firenze-Pisa-Livorno per la piena dell’Arno, in Toscana tornano le polemiche sul sistema di Allerta dei Comuni, finito sotto la luce dei riflettori nell’alluvione di Livorno di due anni fa che provocò 8 morti. Tutto è iniziato sabato quando i sindaci del sud della provincia di Livorno guidati da quello di Cecina, Samuele Lippi (Pd), hanno denunciato di essere stati “lasciati soli da governo e Regione” e ...

Allerta Meteo Veneto : criticità “arancione” nell’alto Piave e nell’area orientale fino a domani : Prosegue in Veneto l’ondata di maltempo, anche se in progressiva attenuazione. E’ ancora Allerta ‘arancione’ per l’assetto idrogeologico dell’area dolomitica e per il rischio allagamenti ed esondazioni nel bacino del Lemene, Livenza e Tagliamento, nel Veneto orientale. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto avvisa che sino alle ore 20 di domani mercoledì 20 novembre, a causa delle precipitazioni che proseguiranno ...

Allerta Meteo “arancione” in Liguria prolungata per le province di Genova e Savona : Continua la fase perturbata sulla Liguria. A seguito delle precipitazioni diffuse e persistenti in corso da ieri e delle ultime uscite modellistiche ARPAL ha modificato l’Allerta Meteo: Centro della regione (zona B): arancione per piogge diffuse fino alle 18, poi gialla fino a mezzanotte di oggi. Entroterra di ponente (zona D): arancione per piogge diffuse fino alle 15, poi gialla fino a mezzanotte. Levante regionale (zona C): gialla per ...

Allerta Meteo “rossa” in Emilia-Romagna per le piene dei fiumi : “Nelle prime ore della giornata di mercoledì 20 novembre si prevede la formazione di celle temporalesche sul mare e sulla fascia costiera, che sulla zona di Allertamento B assumeranno un carattere organizzato. I fenomeni saranno in esaurimento già nel corso della mattina. Piogge deboli e sporadiche potranno verificarsi sul resto del territorio. La ventilazione si prevede debole, dai quadranti orientali e con temporanei rinforzi in ...

Maltempo : Allerta Meteo gialla in Alto Adige - l’emergenza sta rientrando : Lo stato di allerta in Alto Adige è stato riportato al livello “giallo”, dopo il pre-allarme dei giorni scorsi: si tratta del 2° grado su una scala di 4, e ciò implica che la situazione di emergenza legata al Maltempo sta lentamente rientrando. Il governatore Arno Kompatscher ha prsentato un primo bilancio degli interventi: dal 12 al 19 novembre sono stati impegnati oltre 4mila uomini in 3mila interventi, con operativo il 90% delle ...

Allerta Meteo Estofex - maltempo al Sud Italia con nubifragi e forte vento : rischio alluvioni lampo e trombe marine : Allerta Meteo – Dopo una brevissima tregua, il maltempo torna a farsi sentire sull’Italia ed Estofex ha emesso i suoi avvisi. In particolare, livello 1 per Sud Italia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Albania e Grecia principalmente per nubifragi e forti raffiche di vento. Livello 2 per Albania e Grecia per nubifragi, forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni e tornado. Le allerte si intendono formalmente valide fino alle 7 ...

Maltempo Liguria : Allerta Meteo arancione ma scuole aperte oggi a Genova : In vigore l’allerta arancione per rischio meteo-idrogeologico a Genova, ma le scuole sono regolarmente aperte: lo ha deciso il Centro operativo comunale in una riunione tenutasi alle 05:30. E’ stato istituito il presidio territoriale per il controllo e il monitoraggio dei corsi d’acqua comunali. Sono previste 20 pattuglie della polizia municipale e 10 squadre dei volontari in costante collegamento con la sala operativa della ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : scuole chiuse a Pordenone domani martedì 19 Novembre : domani le scuole di Pordenone di ogni ordine e grado, ad esclusione dei nidi, rimarranno chiuse. Lo ha annunciato il sindaco Alessandro Ciriani. “Lo ha deciso in via prudenziale il Centro operativo comunale alla luce dei dati ufficiali a disposizione – ha spiegato il sindaco – domani sono attese piogge intense sulla città ed è possibile che il fiume Noncello salga sulla strada rivierasca, mettendo seriamente in ...

Allerta Meteo - FOCUS sulla nuova “sciroccata” che si abbatte sull’Italia : stavolta sarà maltempo invernale con temporali - freddo e tanta neve : Allerta Meteo – La pioggia che ha iniziato a cadere su Genova con appena +7°C evidenzia come sia ormai iniziato il nuovo peggioramento in atto sull’Italia, dopo la breve tregua delle ultime ore: sarà un’ondata di maltempo analoga alle precedenti perchè caratterizzata dallo scirocco, ma stavolta decisamente più fredda con abbondanti nevicate fino a bassa quota sulle Alpi e freddo su tutte le Regioni. I fenomeni più estremi ...