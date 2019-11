Alla casa del ricordo presentata la rivista “Minoranze-Manjine” per il dialogo

Novara - donna uccisa a coltellate nella sua casa : arrestato il marito. Aveva dato l’Allarme : È stata uccisa nella sua casa a Trecate, in provincia di Novara, con diverse coltellate. “Ho trovato mia moglie priva di vita”, ha detto questa mattina al 118 il marito Domenico Horvat, 30 anni, che ha dato l’allarme alle forze dell’ordine. Ma quando i carabinieri sono arrivati in via Sanzio si è consegnato senza opporre resistenza. La moglie, Barbara Grandi, 39 anni, sarebbe stata colpita al termine di un ...

Scavi di Ercolano - terreno scivola giù dAlla scarpata sul giardino della Casa di Telefo : scivolamento corticale di terreno lungo il viale Maiuri. In corso le verifiche: la zona era chiusa al pubblico

Messina : stalking e lesioni Alla vicina di casa - agli arresti coppia di coniugi : Palermo, 20 nov. (Adnkronos) - Una coppia di coniugi è stata arrestata dalla Polizia di Stato di Messina con l'accusa di stalking e lesioni ai danni di una vicina di casa. La misura è stata emessa dal Gip del Tribunale di Messina su richiesta del pm ed è stata eseguita dai poliziotti del Commissaria

Mourinho trova casa : il tecnico portoghese Alla guida della panchina del Tottenham : Mourinho torna in panchina: il tecnico portoghese alla guida del Tottenham Il Tottenham si è dato subito da fare: dopo l’annuncio dell’esonero di Mauricio Pochettino, che non è riuscito a far brillare la sua squadra, il club ha subito trovato il rimpiazzo giusto per risollevare le sorti del team. Diversi i contendenti alla panchina del Tottenham, tr questi anche Allegri, Ancelotti e Howe, ma alla fine a spuntarla è stato Josè ...

“Porta il velo” - suora rifiutata dAlla casa di riposo per anziani in Francia : L'anziana suora dopo oltre settanta anni in un convento era tornata nella sua regione natale e aveva chiesto un posto in una casa di riposo gestita dal comune. La commissione ha stabilito che ha tutti i requisiti tranne uno: il velo e l'abito. Può ottenere subito un alloggio nella struttura ma solo se rinuncia all'abito religioso.Continua a leggere

Rapina in casa a Cuneo - donna di 54 anni accoltellata Alla gola : è grave. Caccia a tre uomini : Orrore a Cuneo dove una donna di 54 anni è stata aggredita in casa e accoltellata alla gola: è accaduto in un'abitazione nel centro della città. La 54enne è stata...

L'ex ministro Trenta rinuncia Alla casa di servizio : «Ho sentito Di Maio - ha capito le mie ragioni» : L'ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta lascerà la casa di servizio nel quartiere San Giovanni di Roma. «Sono una persona per bene, l'intervista è stata...

Accoltellata Alla gola in casa a Cuneo - donna gravissima : si indaga su rapina finita male : La brutale aggressione ai danni di una 54enne durante la notte tra lunedì e martedì all'interno di un appartamento nel centro della città piemontese. La dona è rianimazione. La polizia che indaga sull'accaduto ipotizza si possa trattare di una aggressione scaturita da una rapina in casa finita male.Continua a leggere

Basket : il Gruppo Armani devolverà l’intero incasso delle prossime tre gare casalinghe dell’Olimpia Milano Alla Protezione Civile : Lodevole iniziativa del Gruppo Armani e dell’Olimpia Milano per dare una mano a tutte le popolazioni colpite dai gravi problemi che il maltempo ha causato nell’ultima settimana lungo tutta l’Italia, con particolare attenzione alle situazioni di Venezia e Matera. Come affermato in un comunicato uscito poche decine di minuti fa, infatti, “a seguito degli ingenti danni che diverse città e regioni italiane hanno subito per via del ...

Anticipazioni Uomini e donne : Giulio corre a casa di Giovanna - si pensa Alla scelta : Il trono di Giulio Raselli a Uomini e donne continua a far discutere gli appassionati della trasmissione, soprattutto a causa delle segnalazioni giunte contro di lui. Ad essere oggetto di discussione è stata soprattutto la sua possibile conoscenza pregressa con Giulia D'Urso, che lui già seguiva su Instagram prima della partecipazione al programma. Non solo: anche una foto portata alla ribalta dall'influencer Amedeo Venza sembrava confermare ...