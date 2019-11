Alitalia una nuova Ilva pronta a esplodere | tra nuova proroga o liquidazione

Fonte : ilsole24ore

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Per la vicenda ci sono solo due possibilità: o unadelle trattative con Ferrovie dello Stato o l'avvio della procedura di. Il termine scade giovedì. Di certo non sarà presentata un'offerta, perché le Fs solo con il Mef e Delta Airlines non hanno la possibilità di fare

ignaziocorrao : Una breve riflessione su caso #Alitalia. Se voti la politica ma comanda la burocrazia... - sole24ore : Sulla prima pagina del #sole24ore del #20novembre la liquidità in #Europa oltre 10mila miliardi di euro, l’ipotesi… - ilfoglio_it : Ilva, Alitalia, Unicredit e non solo: l’Italia di oggi si presenta come un paese ostaggio dell’ideologia della decr… -