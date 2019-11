Alitalia | situazione in stallo La palla torna a Governo

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 21 novembre 2019) Il consorzio che dovrebbe dar vita alla nascita della nuovaper ora non parte. A un giorno dal termine indicato dalper la presentazione delle offerte vincolanti, Fs, pur "confermando la disponibilita' a proseguire le negoziazioni per il costituendo consorzio" afferma che "ad oggi non sono maturate le condizioni". Laa questo punto, dopo il passo indietro di Atlantia,ai commissari e quindi alche ufficialmente ostenta tranquillita'. Il titolare del dossier, Stefano Patuanelli, ha detto che ci sono le condizioni per un parziale ottimismo. "Domani (oggi, ndr) c'e' la scadenza dell'ultima proroga concessa al consorzio e autorizzata ai commissari, attendo di leggere cio' che il costituendo consorzio scrivera' ai commissari. Ritengo ci siano le condizioni che mi fanno essere parzialmente ottimista nelle prossime ore ma devo attendere che il consorzio ...

