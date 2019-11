Alitalia senza soluzioni | il castello di ipotesi non regge

Alitalia può volare senza di noi : La proposta scritta che secondo indiscrezioni concordi è stata inviata da Lufthansa al ministero dello Sviluppo economico e a Fs per entrare nel capitale di Alitalia con una cifra tra 150 e 200 milioni, pari a una quota del 15-20 per cento, mette i futuri azionisti italiani (Fs, Atlantia e ministero

Alitalia - Lufthansa propone partnership a Fs ma senza entrare nel capitale : Lufthansa ha scritto una lettera alle Ferrovie dello Stato in cui propone una partnership con la Nuova Alitalia

Atlantia - salvataggio Alitalia solo senza il ritiro della concessione autostrade. Il disastro di Di Maio e M5s : Prosegue il braccio di ferro tra Atlantia e il M5s: la holding del gruppo Benetton si dichiara pronta a tirarsi indietro per il salvataggio di Alitalia in mancanza di un piano di rilancio efficace e per l'eventuale cancellazione della concessione per Autostrade per l'Italia. Atlantia ha reso note le

Alitalia : ‘no comment’ da Lufthansa - rimane interesse a ristrutturazione senza Stato : Roma, 4 ott. (AdnKronos) – ‘No comment’ di Lufthansa all’ipotesi che starebbe di nuovo circolando di una sua possibile discesa in campo nella partita Alitalia. Lo si apprende da fonti interpellate dell’Adnkronos. La posizione del colosso tedesco su questo dossier, riferiscono, rimane la stessa indicata nei mesi scorsi: c’è un interesse a una ristrutturazione ma senza la partecipazione dello Stato. Una ...

Atlantia scrive al governo : senza concessione autostradale non salveremo Alitalia : Atlantia detta le condizioni al governo. Lo fa con una lettera di due pagine inviata il 2 ottobre al ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli. Lo scrive Il Sole 24 Ore. Nella missiva, la società controllata dai Benetton scrive che, se non cesserà la situazione di incertezza legata alla concessione di Autostrade per l’Italia, non potrà impegnarsi nel salvataggio di Alitalia. La lettera è firmata dal presidente Fabio Cerchiai e ...

Atlantia scrive al governo : no ad Alitalia senza le concessioni di Autostrade : Voi ci togliete le Autostrade? Noi non salviamo Alitalia. Sembra essere questo l’obiettivo della lettera inviata da Atlantia al governo Conte. Il quotidiano La Repubblica ha avuto una copia della missiva e ne rende pubblico parte del contenuto dal quale si evince una sorta di “ripicca” da parte di Atlantia, società dei Benetton. "... Il permanere di una situazione di incertezza in merito ad Autostrade per l'Italia - si legge nel testo - non ...

Alitalia - Atlantia detta le condizioni : niente salvataggio senza concessione Autostrade : Una lettera firmata dal presidente Cerchiai e dal nuovo Dg Guenzi mette per la prima volta in relazione l’investimento sulla compagnia aerea in crisi e l’eventuale revoca del contratto per Autostrade. Presa di posizione che crea turbolenze nella maggioranza giallorossa