Alessandro Zarino dopo UeD | “Lo hanno umiliato” | a sorpresa Jessica lo difende

Uomini e Donne - Jessica Battistello su Alessandro Zarino : "Lo hanno umiliato - è stato brutto" : L'ex protagonista di Temptation Island commenta l'uscita di scena del tronista: "Mi è dispiaciuto vedere come lo hanno umiliato, non serviva".

Temptation Island - Jessica Battistello : il flirt con Alessandro Zarino ed il perdono reciproco con Andrea Filomena : L'ex concorrente di Temptation Island fa luce sulla relazione con Zarino e annuncia il ritorno di fiamma con Filomena.

Uomini e donne - Alessandro Zarino dopo il rifiuto : 'Non la recupero - ho perso Veronica' : Questo pomeriggio, nel corso della puntata di Uomini e donne andata in onda su Canale 5, è stata trasmessa la fatidica puntata della scelta finale di Alessandro Zarino. Il tronista in carica ha scelto di affrettare i tempi del suo percorso nel dating show sentimentale di Maria De Filippi e, quindi, di anticipare il momento conclusivo del suo percorso. Il tronista ha comunicato a Veronica il suo interesse nei suoi confronti ma la reazione della ...

Alessandro Zarino oggi - come sta l’ex tronista dopo Uomini e Donne : Uomini e Donne oggi, Alessandro Zarino abbandona dopo il “no” di Veronica Burchielli Alessandro Zarino ha lasciato il Trono Classico dopo aver scelto Veronica Burchielli ed essere stato rifiutato da lei con un “no” clamoroso. La ragazza ha i suoi buoni motivi per aver preso questa decisione ma forse, proprio per l’affetto che provava e […] L'articolo Alessandro Zarino oggi, come sta l’ex tronista dopo ...

Uomini e donne : Alessandro Zarino sceglie Veronica Burchielli - lei rifiuta e diventa tronista : La settimana di Uomini e donne si chiude con un colpo di scena. La puntata del trono classico in onda venerdì 15 novembre vede a sorpresa, tra le altre cose, l’ultimo atto del trono di Alessandro Zarino. Si inizia dall’esterna con Veronica Burchielli, in cui lei gli fa conoscere i nonni, figure molto importanti per la sua vita, attraverso una videochiamata. Il tronista però si blocca e ammette di non essere forse ancora pronto per un ...

Alessandro Zarino scelta - Trono Classico nel caos. E’ polemica : Trono Classico di Uomini e Donne: la scelta di Alessandro Zarino contestata E’ finita pochi minuti fa una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Una puntata con tanto di sorpresa finale: Alessandro Zarino ha scelto Veronica Burchielli, la quale ha risposto di no. Un colpo di scena che ha fatto scoppiare la polemica sui social. Difatti molti telespettatori, seguendo la scelta di Alessandro Zarino in Tv, si sono immediatamente ...

Alessandro Zarino sceglie Veronica Burchielli/ Uomini e Donne : 'No - non ti credo!' : Quando va in onda la scelta di Alessandro Zarino a Uomini e Donne? Il tronista è pronto a svelare i suoi sentimenti ad una corteggiatrice

Uomini e Donne oggi : Daniele va via - Alessandro Zarino fa la sua scelta : Uomini e Donne oggi: Veronica Burchielli furiosa, tutti contro Alessandro Zarino oggi Uomini e Donne vede protagonisti tronisti e corteggiatori del Trono Classico. Va in onda la continuazione di ieri, che ha visto Giulio Raselli al centro di vari discussioni in studio. Si passa ora al percorso di Alessandro Zarino, che ha trascorso un’esterna molto […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Daniele va via, Alessandro Zarino fa la sua scelta ...

Uomini e Donne - lite tra Giulio Raselli e Alessandro Zarino : "Sei sporco dalla testa ai piedi" (VIDEO) : Puntata di nervi tesi a Uomini e Donne. Giulio e Alessandro continuano a non andare d'accordo e lo scambio d'accuse di oggi pomeriggio ne è l'ulteriore dimostrazione. Nasce fondamentalmente da alcune segnalazioni, la prima riguarda la corteggiatrice Giulia, in particolare si dice che Raselli e la ragazza si conoscessero già prima di partecipare al programma dopo una vacanza dei due a Formentera, conoscenza che a quanto pare non c'è mai stata "Io ...

Giulio Raselli - il tronista di Uomini e donne sotto accusa si scontra con Alessandro Zarino : Puntata infuocata quella di Uomini e donne in onda giovedì 13 novembre. Il tronista Giulio Raselli è ancora sotto accusa perché si pensa che lui e la corteggiatrice Giulia si conoscessero già prima di partecipare al programma, complice una vacanza a Formentera dove lei dice di averlo visto ma di non averci parlato salvo poi correggersi e affermare che non si sono visti. La conclusione a cui i due giungono è che si seguivano su Instagram e hanno ...

Uomini e Donne - Alessandro Zarino bacia Veronica in esterna. Il gesto del tronista (VIDEO) : ?Da circa 5 puntate Alessandro prosegue la conoscenza con Veronica, nella puntata odierna di Uomini e Donne il tronista e la corteggiatrice hanno ulteriormente confermato che le cose tra di loro stanno andando per il verso giusto. L'esterna ha riservato molti aspetti inediti dei due ragazzi che si sono aperti a confidenze molto personali.Veronica rivela di essere una ragazza insicura soprattutto a livello estetico, racconta di aver avuto per ...

Uomini e Donne - Nunzia consola Alessandro Zarino : “E’ difficile” : Nunzia Sansone consola Alessandro Zarino di Uomini e Donne dopo il ‘no’ di Veronica Alessandro Zarino, dopo aver ricoperto il ruolo di tentatore a Temptation Island, era sta stato scelto dalla redazione di Uomini e Donne come uno dei nuovi tronisti. Il suo percorso, purtroppo, non è andato come sperato. Il bel modello partenopeo è rimasto sul piccolo schermo meno del previsto, scegliendo la corteggiatrice Veronica Burchielli. ...

U&D - Veronica prima della scelta di Alessandro Zarino : 'Vorrei conoscerlo anche fuori' : L'intervista sul magazine di Uomini e Donne fatta a Veronica Burchielli potrebbe dividere i fan del programma. Pochi istanti prima della scelta a sorpresa di Alessandro Zarino, l'ex corteggiatrice si era detta favorevole ad una conoscenza fuori dal programma. Veronica per spiegare le ragioni che l'hanno portata a rifiutare Alessandro, aveva confidato che il gesto del tronista le sembrava un po' affrettato e obbligato. Secondo la Burchielli, ...

Trono Classico : Alessandro Zarino Dice la Sua su Veronica Burchielli! : Dopo una serie di colpi di scena, la nuova tronista di Uomini e Donne è Veronica Burchielli, la ragazza ha accettato il Trono che Maria De Filippi le ha offerto dopo aver rifiutato di essere la scelta di Alessandro. Adesso il ragazzo dopo tutto quello che è successo ha rilasciato delle dichiarazioni su Veronica. Ecco cosa ha dichiarato. La nuova tronista di Uomini e Donne, come anticipatovi nei giorni scorsi è Veronica Burchielli, la ragazza al ...