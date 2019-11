30 anni fa moriva Leonardo Sciascia | lo scrittore che “scoprì” la mafia in Sicilia

Alda Merini moriva 10 anni fa : alcuni dei suoi versi più belli : La poetessa milanese ha rappresentato una delle voci più intense dell’ultimo secolo, grazie al modo unico in cui ha saputo trasformare la tragedia di una vita "diversa" in poesia universale. Parlare dei suoi versi , così intimi, dolorosi e sofferti, ma anche estremamente illuminanti, non è cosa facile: ecco perché a dieci anni esatti dalla scomparsa di Alda Merini , torniamo ancora una volta a leggere le sue poesie.Continua a leggere

Dieci anni fa moriva Stefano Cucchi : La notte tra il 15 e il 16 ottobre del 2009 inizia la nota e tristissima vicenda che ancora oggi attende delle risposte. Stefano Cucchi, 31 anni, geometra romano, viene fermato in via Lemonia il 15 ottobre. Il giovane viene trovato in possesso di 28 grammi di hashish e qualche dose di cocaina. I carabinieri lo accompagnano poche ore dopo in quello che risulta essere il suo appartamento, e in seguito alla perquisizione non viene trovata altra ...