Zingaretti avverte | Il governo trovi un' anima o rischiamo tutti

"Non si governa da avversari" Pd - Zingaretti avverte i 5 Stelle : Il governo non ha ancora un'anima, e se non la trova rischia: finirebbe come nel film Wargames, senza vincitori. E in questo caso la vittoria andrebbe a Salvini. L'avvertimento agli alleati arriva dal segretario dem Nicola Zingaretti. Troppe liti, non si... Segui su affaritaliani.it

Zingaretti avverte Conte : ora serve una nuova agenda di governo : La tre giorni del Pd a Bologna, lontana dalla cronaca dall’attualità politica, ma con l'incubo Salvini

Zingaretti avverte gli alleati : "O si cambiano le cose o il Pd non ci sta più" : "O si governa per cambiare le cose e non solo per occupare le poltrone o il Pd non ci sta ad andare avanti così". Lo ha detto Nicola Zingaretti, segretario del Pd, a Di Martedì, su La7. "E' un po' ipocrita dire 'non possiamo permetterci l'elezione di un Presidente della Repubblica sovranista e poi non dire nulla affinché gli italiani percepiscano una alternativa più credibile a quella che le destre mettono in campo in questo momento". Un ...

Zingaretti avverte il governo : "O si cambiano le cose o il Pd non ci sta più" : "O si governa per cambiare le cose e non solo per occupare le poltrone o il Pd non ci sta ad andare avanti così". Lo ha detto Nicola Zingaretti, segretario del Pd, a Di Martedì, su La7. "E' un po' ipocrita dire 'non possiamo permetterci l'elezione di un Presidente della Repubblica sovranista e poi non dire nulla affinché gli italiani percepiscano una alternativa più credibile a quella che le destre mettono in campo in questo momento". Un ...