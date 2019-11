Fonte : ilnapolista

(Di martedì 19 novembre 2019) Ieri sera Nicolòha firmato due dei nove gol segnati dall’Italia all’Armenia. Oltre a questi, anche un assist per Immobile. Una partita che complessivamente può definirsi “straordinaria”, da predestinato, scrive Andrea Elefante sulla Gazzetta dello Sport. Nicolò ha dichiarato: “Stasera ho coronato un altro sogno e il prossimo sarebbe essere convocato per l’Europeo. In passato sono stato anche criticato, ma fa parte del gioco. Era un periodo in cui non stavo rendendo bene in, aveva. Ilè sempre ilpercritiche”.è diventato, ieri, il più giovane marcatore della Roma con la maglia dell’Italia. Ha segnato 2 gol a vent’anni e 139 giorni. Quando De Rossi, pure al debutto con l’Italia a Palermo, nello stesso stadio, segnò il suo primo gol in Nazionale, aveva 21 anni ...

napolista : #Zaniolo: 'Aveva ragione #Capello. Il campo è il modo migliore per rispondere alle critiche' - ilNapolista - GiuseppeBiond14 : RT @sandro1968cecc1: @SimoTarantino Vorrei ricordare che lo scorso campionato siamo arrivati davanti a chi aveva zaniolo e che quest'anno p… - PaoloGaucho80 : Don Fabio Capello ci aveva visto giusto...ah no! #Zaniolo -