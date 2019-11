World Toilet Day | 1 su 3 non si lava le mani dopo essere andato bagno

World Toilet Day - 1 su 4 non si lava le mani dopo essere andato bagno : In alto i calici e i rotoli di carta igienica, verrebbe da dire: il 19 novembre, si festeggia il World Toilet Day, la Giornata Mondiale del Gabinetto. O bagno che dir si voglia. Una ricorrenza in realtà molto più seria di quanto si possa immaginare di primo acchito. Già, perché a proclamare questa celebrazione di WC & co è stata proprio l'Onu, nel 2001, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione ...

World Toilet Day 2019 : quasi un lavoratore su 4 non si lava le mani dopo aver usato il bagno in ufficio : Il 19 novembre ricorre il World Toilet Day, istituito dalle Nazioni Unite nel 2001: una giornata nata con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni verso le molte persone che ancora vivono senza servizi igienici adeguati. Sebbene il bagno ed in generale i sanitari siano oggi dati per scontati, sono invece ancora molti i paesi in via di sviluppo dove anche solo l’uso dell’acqua corrente è una conquista. In Occidente, ...