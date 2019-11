Wired Trends 2020 | ecco tutti gli appuntamenti che raccontano il prossimo anno

Fonte : wired

(Di martedì 19 novembre 2019) Dove andrà il mondo nel? Quali sono le sfide che dovremo affrontare in futuro? A queste domande risponde il nostro evento, per un inverno che guarda all’che sta arrivando, presso il Milano Luiss Hub (via D’Azeglio 3) tra 2 e 5 dicembre 2019. Sono tanti gli àmbiti che abbiamo preso in considerazione grazie alla collaborazione con i ricercatori di Ipsos, cui sono dedicatigliche trovate di seguito (l’ingresso è gratuito, ma è necessario iscriversi sul sito di).– Retail 2 dicembre 2019, 9:00-11:30 Il fintech sta entrando nelle nostre vite giorno dopo giorno, silenzioso ma determinato a guidare una svolta decisiva rispetto al passato. Può cambiare la percezione dei servizi finanziari e la loro rilevanza nella vita quotidiana? Quali le chiavi di accesso al mercato e ai diversi target per il...