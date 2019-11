Watchmen 1×05 | prime risposte e nuove domande dall’episodio più ispirato della stagione

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 19 novembre 2019) Gli echi di The Leftovers risuonano limpidi in1x05, l'episodio più intenso, destabilizzante e carico di novità andato in onda finora. Proprio come in The Leftovers, infatti, i traumi di un singolo – Wade, unTim Blake Nelson – diventano espedienti attraverso i quali riflettere su complesse condizioni esistenziali. La tragedia personale di Wade Little Fear of Lightning fa luce sulla deriva umana di Wade focalizzando l'attenzione sul ruolomaschera, un chiaro strumento di protezione dal dolore. Laurie Blake lo aveva suggerito solo la scorsa settimana, e in effetti è con la maschera sul volto che Wade lavora, guarda la tv in casa, mangia, va a dormire. È una difesa dalla paura ma al contempo un feticcio, qualcosa che lo lega a un passato dal quale sembra aver accettato di non potersi discostare.1x05 è allo stesso tempo un momento cruciale di ...