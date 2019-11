Volley femminile | Champions League 2019-2020 | Novara incomincia la difesa del titolo

Volley femminile - Champions League 2019-2020 : incomincia l’avventura di Conegliano - esordio morbido contro Budapest : Conegliano incomincia la sua avventura nella Champions League 2019-2020 di Volley femminile, questa sera (ore 20.30) le Campionesse d’Italia scenderanno in campo al PalaVerde di Treviso per affrontare il Vasas Budapest nella prima giornata della fase a gironi della massima competizione continentale. Le Pantere, reduci dalla conquista della Supercoppa Italiana e prime nella classifica di Serie A1, hanno vinto tutte le partite disputate in ...

Volley femminile - Conegliano-Vasas Budapest oggi : Champions League programma - orario d’inizio - tv e streaming : oggi martedì 19 novembre (ore 20.30) si gioca Conegliano-Vasas Budapest, match valido per la fase a gironi della Champions League 2019-2020 di Volley femminile. Le Campionesse d’Italia incominciano la loro avventura nella massima competizione europea e lo fanno contro un avversario davvero molto morbido al suo esordio assoluto nel torneo, le Pantere partiranno con tutti i favori del pronostico di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di ...

Novara-Khimik Yuzhny - Champions League Volley femminile 2019-2020 : programma - orari e tv : Si giocherà mercoledì la sfida che apre il girone C di Champions League 2019-2020 tra Novara e le ucraine del Khimik Yuzhny. Recente superpotenza incontrastata della massima serie ucraina, il Khimik non si è mai espresso allo stesso livello sul piano europeo: un debutto, dunque, che non si prospetta difficilissimo per le Campionesse d’Europa, in quello che è stato il primo, storico trionfo della società sul versante continentale. Massimo ...

VakifBank Istanbul-Scandicci - Champions League Volley femminile 2019-2020 : programma - orari e tv : Si giocherà domani il match tra VakifBank Istanbul e Savino Del Bene Scandicci, che apre la Champions League 2019-2020 per le toscane. Un chiaro obiettivo per le ragazze di Marco Mencarelli: migliorare i quarti di finale dell’annata passata. L’inizio, però, non è propriamente dei più semplici, in una sorta di derby degli allenatori, visto che dall’altra parte c’è Giovanni Guidetti e soprattutto un team che, dalla stagione ...

Conegliano-Vasas Obuda Budapest - Champions League Volley femminile 2019-2020 : programma - orari e tv : Comincia il girone D della fase a gironi di Champions League 2019-2020, con Conegliano che riceve le ungheresi del Vasas Obuda Budapest. Esordio nemmeno troppo complicato, quello che si vedrà al PalaVerde di Villorba, anche in funzione delle scarse possibilità che ha la squadra ungherese sia di passare il girone che di competere, per livello, con l’Imoco di coach Daniele Santarelli. Si tratta, in sostanza, del prodromo di un girone che ...

Volley femminile - le migliori italiane della settima giornata di Serie A1. Anna Nicoletti trascina Filottrano - Ortolani sugli scudi : Nel fine settimana sono andate in scena le gare della settima giornata di Serie A1 di Volley femminile. Bergamo è uscita sconfitta dalla partita contro Busto Arisizio, Monza ha vinto al tie-break contro Casalmaggiore, Filottrano non ha sbagliato nel match casalingo con Chieri e Scandicci ha superato senza problemi Firenze. Le prime due della graduatoria, Conegliano e Novara, sono state impegnate nella finale di Supercoppa Italiana e quindi hanno ...

Volley - Supercoppa femminile. C’è solo Conegliano! L’Imoco domina Novara (3-0) e alza il primo trofeo stagionale : Conegliano è di un altro pianeta e Novara si inchina ancora allo strapotere delle venete che alzano il primo trofeo della stagione, la Supercoppa Italiana, rifilando un secco 3-0 alla squadra di Barbolini. Non c’è partita fra le due formazioni che guidano la classifica del campionato, che lo scorso anno hanno giocato finali a ripetizione e l’impressione è che, al momento, Conegliano sia ingiocabile per tutte le rivali, sicuramente ...

Conegliano-Novara Volley femminile - Supercoppa Italiana 2019 : orario d’inizio - come vederla in tv e streaming : Oggi sabato 16 novembre si assegna la Supercoppa Italiana 2019 di volley femminile, Conegliano e Novara si affrontano all’Allianz Cloud di Milano e si contenderanno il primo trofeo della stagione. Si preannuncia grande spettacolo nel capoluogo meneghino dove si fronteggiano le due squadre di riferimento della nostra pallavolo, andrà in scena l’eterno atto di una classica tra due formazioni che si sono fronteggiate anche nella Finale ...

Volley femminile - Supercoppa Italiana 2019 : Conegliano-Novara - l’eterna sfida. Pantere favorite con Egonu ma… : Conegliano contro Novara, la sfida eterna, la rivalità infinita, il duello senza fine. Ormai è diventata la grande classica della nostra pallavolo, un confronto titanico tra le due migliori squadre del nostro panorama, un testa a testa vibrante tra due corazzate che si contendono tutti i trofei. Domani sera (ore 20.30) le due grandi avversarie si troveranno una di fronte all’altra all’Allianz Clou di Milano (l’ex PalaLido del ...

Volley - serie A1 femminile anticipi settima giornata. Conegliano e Novara non perdono colpi : espugnate Cuneo e Caserta : Le big proseguono la loro marcia pressochè inarrestabile nelle prime due posizioni della classifica anche dopo i due anticipi esterni della settima giornata, in vista della Supercoppa che le vedrà affrontarsi sabato sera per alzare il primo trofeo della nuova stagione. Non conosce limiti la capolista Imoco Conegliano che vince l’ottava partita consecutiva espugnando con un secco 3-0 il campo della Bosca San Bernardo Cuneo. Santareli ...

Conegliano-Novara - Supercoppa Italiana 2019 Volley femminile : programma - orari e tv : Sabato 16 novembre (ore 20.30) Conegliano e Novara si contenderanno la Supercoppa Italiana 2019 di volley femminile, all’Allianz Cloud di Milano si assegnerà il primo trofeo della stagione e si sfideranno le due migliori squadre del nostro campionato: da una parte le venete che hanno conquistato lo scudetto a maggio e che scenderanno in campo per difendere il trofeo, dall’altra le piemontesi che hanno alzato al cielo la Coppa Italia ...

Volley femminile - le migliori italiane della sesta giornata di Serie A1. Egonu inarrestabile - Perinelli cerca di tenere a galla Chieri : Nel fine settimana sono andate in scena sette partite della sesta giornata della Serie A1. Conegliano ha vinto in trasferta la sfida di vertice contro Novara. Firenze non molla e tiene il passo grazie alla vittoria contro Cuneo. Busto Arsizio mantiene il quarto posto in classifica grazie al 3-1 su Caserta. Di seguito le migliori italiane di questo turno di campionato. PAOLA Egonu: La schiacciatrice azzurra è stata praticamente inarrestabile ...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : sesta giornata. Firenze seconda a -5 da Conegliano - vincono Scandicci e Busto : Oggi si è conclusa la sesta giornata della Serie A1 2019-2020 di Volley femminile che si era aperta ieri con la disputa di tre partite tra cui il big match vinto da Conegliano contro Novara. Firenze si issa clamorosamente al secondo posto in classifica a cinque punti di distacco da Conegliano. La grande rivelazione di questo avvio di stagione non smette di stupire e sconfigge Cuneo per 3-1, rimontando dopo aver perso il primo set perso ai ...

Volley - Serie A1 femminile 2019 : Conegliano espugna Novara e vola in classifica - Egonu e Folie sugli scudi : Una vera e propria battaglia quella tra Novara e Conegliano. L’anticipo della sesta giornata di Campionato era uno dei match più attesi, la “sfida infinita” desta sempre tante emozioni. L’Imoco ha iniziato alla grande, portandosi a casa il primo parziale grazie alle bordate di Paola Egonu, nel secondo set è arrivata la reazione delle padrone di casa, che nonostante le enormi difficoltà hanno avuto la meglio ai vantaggi. ...