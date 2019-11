Vodafone sta offrendo Happy Black gratis per 3 mesi ad alcuni fortunati clienti

Vodafone sta regalando Amazon Prime per 6 mesi ad alcuni suoi clienti : A due settimane dal Black Friday 2019, Vodafone sta offrendo un gradito regalo ad alcuni fortunati clienti: 6 mesi di abbonamento gratis ad Amazon Prime. L'articolo Vodafone sta regalando Amazon Prime per 6 mesi ad alcuni suoi clienti proviene da TuttoAndroid.

Se siete clienti Vodafone Happy Black e utilizzate spesso Uber Eats non lasciatevi scappare questa promozione : I clienti Vodafone Happy Black possono sfruttare uno sconto del 50% sugli ordini effettuati con Uber Eats L'articolo Se siete clienti Vodafone Happy Black e utilizzate spesso Uber Eats non lasciatevi scappare questa promozione proviene da TuttoAndroid.

Un semestre in calo per Vodafone fra 5G - accordi strategici con TIM e ho.Mobile in costante crescita : Vodafone annuncia i ricavi relativi al semestre 2019 con un calo del 3,5% ma con un miglioramento nell'area mobile L'articolo Un semestre in calo per Vodafone fra 5G, accordi strategici con TIM e ho.Mobile in costante crescita proviene da TuttoAndroid.

Come stanno Iliad - TIM - Vodafone e gli altri? Ce lo dice questo studio : Dall'Area Studi Mediobanca arriva una nuova indagine che va ad analizzare il settore italiano delle telecomunicazioni. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Come stanno Iliad, TIM, Vodafone e gli altri? Ce lo dice questo studio proviene da TuttoAndroid.

Vodafone sta regalando Giga illimitati in 5G per il weekend ad alcuni clienti fortunati : Vodafone sta offrendo ad alcuni clienti fortunati Giga illimitati in 5G da sfruttare gratuitamente nel fine settimana, senza alcun tipo di vincolo. L'articolo Vodafone sta regalando Giga illimitati in 5G per il weekend ad alcuni clienti fortunati proviene da TuttoAndroid.

Guai in vista per Vodafone - TIM e Wind sui costi di ricarica : denuncia Codacons - i tagli contestati : Arrivano le prime reazioni concrete alla discutibile scelta da parte di alcuni operatori come TIM, Vodafone e Wind di reintrodurre i costi di ricarica. Come abbiamo riportato di recente tramite una serie di articoli, infatti, le suddette compagnie telefoniche con alcune ricariche non restituiscono il credito speso agli utenti, ma scalano di volta in volta 1 o 2 euro, a seconda del taglio scelto. Una mossa che secondo diversi addetti ai lavori ...

Vodafone ha in serbo interessanti novità per gli smartphone acquistati a rate : Gli utenti Vodafone che decidono di acquistare un telefono a rate potranno usufruire della promozione Happy Black 6 mesi L'articolo Vodafone ha in serbo interessanti novità per gli smartphone acquistati a rate proviene da TuttoAndroid.

Occhio a ricaricare in ritardo : ecco quanto costa con TIM - Wind e Vodafone : Nel 2019 gli operatori mobili italiani stanno puntando sui costi per la ricarica in ritardo, un nuovo balzello che sta suscitando parecchi malumori. L'articolo Occhio a ricaricare in ritardo: ecco quanto costa con TIM, Wind e Vodafone proviene da TuttoAndroid.

Vodafone aggiorna la lista di smartphone compatibili col VoLTE : ecco tutti i modelli : Vodafone aggiorna la lista di smartphone compatibili con il suo VoLTE, anche chiamato Power Voice e Voce 4G, che permette di effettuare chiamate in alta definizione attraverso la rete 4G. L'articolo Vodafone aggiorna la lista di smartphone compatibili col VoLTE: ecco tutti i modelli proviene da TuttoAndroid.

Wind sulla scia di TIM e Vodafone : stanno arrivando Ricarica Special 5 e Special 10 : Dal 28 ottobre Wind dovrebbe lanciare le nuove Ricarica Special 5 e 10 con 4 e 9 euro di credito e minuti e Giga illimitati in regalo per le 24 ore successive. L'articolo Wind sulla scia di TIM e Vodafone: stanno arrivando Ricarica Special 5 e Special 10 proviene da TuttoAndroid.

Queste due offerte con rete Vodafone costano 3 - 99 e 4 - 99 euro al mese : Rabona Mobile ha annunciato ufficialmente due nuove offerte con un canone mensile inferiore a 5 euro: stiamo parlando di Tackle e Academy L'articolo Queste due offerte con rete Vodafone costano 3,99 e 4,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Special Minuti 50 GB è proposta a 6 - 99 euro al mese ad alcuni ex clienti : Da alcuni giorni Vodafone propone la sua offerta ricaricabile Vodafone Special Minuti 50GB con Minuti illimitati e 50 GB al prezzo di 6,99 euro al mese se si proviene da alcuni determinati operatori. L’offerta è proposta da alcuni Call Center per gli ex clienti Vodafone che provengono da Iliad, Fastweb, 3 e Operatori Virtuali escluso ho. Mobile. L'articolo Vodafone Special Minuti 50 GB è proposta a 6,99 euro al mese ad alcuni ex clienti ...

Vodafone testa OpenRAN per ridurre i costi e raggiungere luoghi isolati : Vodafone testa OpenRAN, in particolare nel Regno Unito, un sistema radio ad accesso aperto co-sviluppato da Intel che armonizza hardware e software nell’infrastruttura cellulare. Due i motivi: raggiungere luoghi non coperti e ridurre i costi affrancandosi dalle strutture di Huawei, Ericsson e Nokia. Come conseguenza anche i costi per gli (Continua a leggere)L'articolo Vodafone testa OpenRAN per ridurre i costi e raggiungere luoghi isolati ...

Vodafone inizia a testare una tecnologia che potrebbe diminuire i costi delle offerte : Vodafone OpenRAN è la nuova tecnologia pensata per standardizzare lo sviluppo hardware e software di antenne radio per connessioni 2G e 4G L'articolo Vodafone inizia a testare una tecnologia che potrebbe diminuire i costi delle offerte proviene da TuttoAndroid.