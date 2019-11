Vitalizi | Figuccia Udc | ' Nuovo rinvio? Miccichè si vergogni'

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 19 novembre 2019) Palermo, 19 nov. (Adnkronos) - "Chiedo al presidente dell'Ars se non provi un profondo imbarazzo misto a vergogna per questo scriteriato e cinico ulteriore. Pensavamo, dopo mesi di silenzi, di essere arrivati al punto della trattazione del testo ma invece no, ancora un altro inaccettabile rin

ilSicilia : Vitalizi, Figuccia (UdC): “Basta scenette da cabaret, rispetto per i siciliani” - udcandrano : RT @UdcIta: #Vitalizi: @vfiguccia @Udcita, Ddl taglio? Andremo a 'Chi l'ha visto' @Udc_Sicilia - PalermoToday : Una fiaccolata per chiedere all'Ars di tagliare i vitalizi, Figuccia: 'Dobbiamo fare presto' -