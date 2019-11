VIDEO Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 92-88 - highlights e sintesi della partita. Grande prestazione dei meneghini che rimangono in vetta con l’Efes : L’Olimpia Milano si riscatta dopo le due sconfitte consecutive rimediate a Mosca (Khimki) e a Bologna (Fortitudo) e sconfigge 92-88 il Maccabi Tel Aviv al Mediolanum Forum di Assago nella nona giornata della stagione regolare dell’Eurolega 2019-2020. Le Scarpette Rosse rimangono così in vetta alla classifica della massima competizione europea cestistica per club con un record di 7 vittorie e 2 sconfitte al pari dei turchi ...

VIDEO Khimki Mosca-Olimpia Milano 87-79 - Eurolega basket : highlights e sintesi della partita. Seconda sconfitta per i meneghini : L’Olimpia Milano è stata sconfitta dal Khimki Mosca per 87-79 nel match valido per l’ottava giornata dell’Eurolega 2019-2020 di basket. I meneghini si sono dovuti arrendere in casa della compagine russa, dopo tre quarti giocati alla pari i ragazzi di Ettore Messina sono crollati nell’ultima frazione e sono così incappati in una brutta sconfitta che interrompe la striscia di sei vittorie consecutive. Di seguito il VIDEO con gli ...

DIRETTA KHIMKI OLIMPIA MILANO/ VIDEO streaming tv : le parole di Ettore Messina : DIRETTA KHIMKI OLIMPIA MILANO streaming Video tv: orario e risultato live della partita di basket per l'ottava giornata della Eurolega 2019-2020.

DIRETTA OLIMPIA MILANO PISTOIA/ VIDEO streaming tv : le parole di Ettore Messina : DIRETTA OLIMPIA MILANO PISTOIA streaming Video tv: orario e risultato live della partita di basket valida per l'ottava giornata di Serie A.

Diretta Olimpia Milano Pistoia/ Streaming VIDEO tv : tutto facile per Messina? : Diretta Olimpia Milano Pistoia Streaming video tv: orario e risultato live della partita di basket valida per l'ottava giornata di Serie A.

VIDEO Olimpia Milano-Baskonia : highlights e sintesi Eurolega. Della Valle show nella vittoria dei lombardi : Ancora una vittoria casalinga, nella massima competizione europea. Spettacolare Olimpia Milano in Eurolega: i lombardi vincono ancora, battono il Baskonia per 81-74 e volano in vetta alla classifica. show di Amedeo Della Valle nella partita odierna. Andiamo a riviverla con la sintesi e gli highlights. highlights Olimpia Milano-Baskonia Foto MarcoBrondi // CIAMILLO-CASTORIA

DIRETTA/ Olimpia Milano Varese - risultato 0-0 - VIDEO streaming tv : palla a due! : DIRETTA Olimpia Milano Varese streaming video tv: orario e risultato live della partita di basket per la settima giornata del campionato di Serie A.

Diretta Olimpia Milano Varese/ Streaming VIDEO tv - parla Attilio Caja - A1 Basket - : Diretta Olimpia Milano Varese Streaming video tv: orario e risultato live della partita di Basket per la settima giornata del campionato di Serie A.

VIDEO Olimpia Milano-Barcellona 83-70 : highlights e sintesi Eurolega. Show e primo posto per i meneghini! : Nella partita odierna delle ore 20.00 della sesta giornata dell’Eurolega di basket l’Olimpia Milano vince per per 83-70 con il Barcellona, annichilendo letteralmente la compagine iberica nell’ultimo quarto con un sonoro 31-12 che certifica la vittoria ai meneghini, sotto 52-58 dopo tre quarti di partita. highlights Olimpia Milano-Barcellona roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

DIRETTA/ Olimpia Milano Barcellona - 0-0 - streaming VIDEO tv : palla a due - via! : DIRETTA Olimpia Milano Barcellona streaming video e tv: risultato live della partita del Mediolanum Forum per la sesta giornata di basket Eurolega.

VIDEO/ Alba Berlino Olimpia Milano - 78-81 - : highlights. L'Ea7 non sbaglia! : Video Alba Berlino Olimpia Milano, risultato finale 78-81,: gli highlights della partita di basket, valida per la quinta giornata dell'Eurolega.

DIRETTA OLIMPIA MILANO FENERBAHCE/ VIDEO streaming tv : parola a coach Messina : DIRETTA OLIMPIA MILANO FENERBAHCE streaming Video tv: orario e risultato live di questa affascinante partita dell'Armani per la 4giornata di Eurolega.

VIDEO/ Brescia Olimpia Lubiana - 78-71 - : highlights. La Leonessa torna a vincere : Video Brescia Olimpia Lubiana, risultato finale 78-71,: highlights della partita di basket, valida per la terza giornata dell'Eurocup 2019-2020.