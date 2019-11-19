romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 20:30: VIABILITÀ DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 19:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #19-11-2019 -
Dalla Rete Google NewsLeopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità - Affaritaliani.it
Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E LA CASILINA; SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO, RALLENTAMENTI TRA L’EUR E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO AL MOMENTO CONGESTIONATO SULL’INTERO ARCO ORIENTALE DEL QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA CASILINA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E APPIA, E, PROSEGUENDO, TRA LA Roma-FIUMICINO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO AL MOMENTO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DEL QUADRANTE DEL RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA CASILINA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E APPIA, E, PROSEGUENDO, TRA VIA DEL MARE E CASSIA; RALLENTAMENTI ANCHE SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E CASILINA, E, PROSEGUENDO, TRA A91 E BOCCEA; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DEI FIORENTINI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SI PROCEDE A RILENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E CASILINA; SULLA VIA AURELIA SI STA IN CODA A SEGUITO DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI TORRIMPIETRA IN ENTRAMBE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: FORTI RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER L’ARDEATINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELLA1, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E A24; SULLA VIA AURELIA SI STA IN CODA A SEGUITO DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI TORRIMPIETRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; ANCORA TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELLA1, MENTRE, IN CARREGGIATA INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E CASILINA; TRAFFICO INTENSO PER UN INCIDENTE SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI TORRIMPIETRA IN DIREZIONE Roma; SULLA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E APPIA; LEGGERI RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO; TRAFFICO RALLENTATO PER UN INICIDENTE SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA Roma – NAPOLI VIA FORMIA, A CAUSA DI GUASTO TECNICO TRA LE STAZIONI DI MONTE SAN BIAGIO E PRIVERNO, LA CIRCOLazioNE AL MOMENTO E’ SOSPESA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; E’ IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO CON LIMITAZIONI E CANCELLazioNI DI CORSE. RIGUARDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA Roma – NAPOLI VIA FORMIA, A CAUSA DI GUASTO TECNICO TRA LE STAZIONI DI MONTE SAN BIAGIO E PRIVERNO, LA CIRCOLazioNE AL MOMENTO E’ SOSPESA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; E IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO; RIGUARDO AGLI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SUL RACCORDO ANULARE: PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E PONTINA; QUALCHE DISAGIO PERMANE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE RESTANO INCOLONNAMENTI DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SEMPRE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 09.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD SEGNALATO UN INCIDENTE TRA IL RACCORDO ANULARE E TORRENOVA IN USCITA DALLA CITTA’, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; RESTIAMO PROPRIO SUL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO E’ INTENSO CON DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 09.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA; PROBLEMI ANCHE IN ESTERNA, CON CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO A PARTIRE DALL’USCITA PER LA CASSIA FINO ALLO SVINCOLO PER LA VIA DEL MARE; CI SPOSTIAMO SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 08:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA Roma-NAPOLI VIA FORMIA, A CAUSA DI INCONVENIENTE TECNICO TRA LE STAZIONI DI MONTE SAN BIAGIO E PRIVERNO LA CIRCOLazioNE E’ RALLENTATA CON RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO. E IL TRAFFICO E’ INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 08:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA L’USCITA PER LA CASSIA E LO ...