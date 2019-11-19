Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 09 | 15

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Dalla Rete Google NewsLeopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità - Affaritaliani.it
Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 08:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA Roma-NAPOLI VIA FORMIA, A CAUSA DI INCONVENIENTE TECNICO TRA LE STAZIONI DI MONTE SAN BIAGIO E PRIVERNO LA CIRCOLazioNE E’ RALLENTATA CON RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO. E IL TRAFFICO E’ INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 08:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA L’USCITA PER LA CASSIA E LO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 18 NOVEMBRE 2019 ORE 19.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA Roma-FIUMICINO RIMOSSO L’INCIDENTE CODE IN DIMINUZONE, ORA TRA VIA NEWTON E VIA DELL AMAGLIANA, VERSO L’EUR NEL SENSO OPPOSTO CODE PER TRAFFICO INTENSO DA VIA NEWTON AL RACCORDO SEMPRE SULLA Roma-FIUMICINO PER LE DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SUL RACCORDO, CODE A PARTIRE DA PONTE GALERIA INCIDENTE RISOLTO ANCHE SULLA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 18 NOVEMBRE 2019 ORE 19.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA Roma-FIUMICINO RIMOSSO L’INCIDENTE CODE IN DIMINUZONE, ORA TRA VIA NEWTON E VIA DELL AMAGLIANA, VERSO L’EUR NEL SENSO OPPOSTO CODE PER TRAFFICO INTENSO DA VIA NEWTON AL RACCORDO SEMPRE SULLA Roma-FIUMICINO PER LE DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SUL RACCORDO, CODE A PARTIRE DA PONTE GALERIA INCIDENTE RISOLTO ANCHE SULLA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 18 NOVEMBRE 2019 ORE 19.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio NON ACCENNANO A DIMINUIRE I DISAGI SULLA PONTINA RICORDIAMO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO DALLA CRISTOFORO COLOMBO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA CODE ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA DA SPINACETO AL RACCORDO LUNGHE CODE ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO PER LO STESSO MOTIVO, UN INCIDENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 18 NOVEMBRE 2019 ORE 18.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio E’ SEMPRE CRITICA LA SITUAZIONE SU VIA PONTINA RICORDIAMO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO DALLA CRISTOFORO COLOMBO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO E SEMPRE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 18 NOVEMBRE 2019 ORE 17.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA Roma-FIUMICINO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR STESSA STITUAZIONE, TRAFFICO CONGFESTIONATO, SULLA PONTINA LA CAUSA ANCHE QUI UN INCIDENTE, CODE A PARTIRE DALLA CRISTOFORO COLOMBO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA NEL SENSO OPPOSTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 18 NOVEMBRE 2019 ORE 17.35 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLO SCIOPERO DI 24 ORE DEL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO NELLE RETI GESTITE DA COTRAL E Roma TPL E’ SCATTATA ALLE 17 LA SECONDA FASCIA CHE GARANTISCE I TRENI FINO ALLE 20 POI DALLE 20 LO SCIOPERO ANDRA’ AVANTI SINO AL TERMINE DE SERVIZIO ORA IL TRAFFICO SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 18 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LO SCIOPERO DI 24 ORE DEL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO NELLE RETI GESTITE DA COTRAL E Roma TPL TRENI GARANTITI NELLA FASCIA DI GARANZIA DALLE 17 ALLE 20 POI DALLE 20 LO SCIOPERO ANDRA’ AVANTI SINO AL TERMINE DE SERVIZIO ORA IL TRAFFICO UN INCIDENTE CREA DISAGI, LUNGHE CODE SU VIA PONTINA DALLA CRISTOFORO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 18 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio DISAGI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO COMPLICE ANCHE IL MALTEMPO MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI CASSIA VEIENTANA E TIBURTINA E TRA PONTINA E VIA DEL MARE SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI, IN ESTERNA TRA Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD, CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 18 NOVEMBRE 2019 ORE 15.30 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA VIA DEL MARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE DAL RACCORDO A CASAL BERNOCCHI, IN DIREZIONE OSTIA SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI, IN ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA GLI SVINCOLI PONTINA E TUSCOLANA STESSA SITUAZIONE IN INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE DA VIA PORTUENSE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 18 NOVEMBRE 2019 ORE 12:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio LA CIRCOLazioNE RISULTA SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA DEL MARE TRA ACILIA E VITINIA DIREZIONE Roma SU VIA DEI CASTELLI RomaNI CODE TRA VIA CAMPOBELLO E VIA GIACOMO MATTEOTTI NELLE DUE DIREZIONI ANDIAMO SU VIA DI VERMICINO ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 18 NOVEMBRE 2019 ORE 11:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio IN GRADUALE MIGLIORAMENTO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ECCETTO IN INTERNA DOVE PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA CASILINA E APPIA, QUASI DEL TUTTO NORMALIZZATO IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELL’A24,QUALCHE RALLENTAMENTO TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO SU VIA AURELIA L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E’ ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 18 NOVEMBRE 2019 ORE 10:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PER ALLAGAMENTI DOVUTI AL MALTEMPO RIMANE INTERAMENTE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO E’ IN CORSO UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL PERSONALE COTRAL; A RISCHIO LE CORSE FINO ALLE 17:00 E DALLE 20:00 FINO AL TERMINE DEL ...