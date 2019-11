Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 08 | 45

Fonte : romadailynews

(Di martedì 19 novembre 2019)DEL 19 NOVEMBREORE 08:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLAIN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-NAPOLI VIA FORMIA, A CAUSA DI INCONVENIENTE TECNICO TRA LE STAZIONI DI MONTE SAN BIAGIO E PRIVERNO LA CIRCONE E’ RALLENTATA CON RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO. E IL TRAFFICO E’ INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA L’USCITA PER LA CASSIA E LO SVINCOLO PER LA VIA DEL MARE; DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLO STESSO RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLAFIUMICINO, TRA IL RACCORDO E VIALE ISACCO NEWTON IN DIREZIONE ...

