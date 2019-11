Vere Imprese by Go Daddy – Il 22 novembre la premiazione

Fonte : romadailynews

(Di martedì 19 novembre 2019) E’ terminata la fase di votazione del concorso, il contest lanciato da Goper dare la possibilità a PMI, Tech Startup eIndividuali di vincere 3 piani di comunicazione professionali del valore di 20.000€ per promuola propria attività online. La nomina del vincitore avverra’ tramite una giuria composta da sei esperti del settore business e marketing, durante l’evento finale che si svolgerà il 22a Milano, secondo il seguente programma: dalle ore 15.00 alle 17.00, si svolgerà una Masterclass introdotta da Cosmano Lombardo, CEO & Founder di Search On Media Group e ideatore del Web Marketing Festival, e presentata da Marco Quadrella, Chief Operating Officer del reparto Consulenze di Search On Media Group. Successivamente alla masterclass, a partire dalle ore 17.30, iniziera’ la fase finale del concorso. Ognuna delle 9...

