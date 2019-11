Venezia : riapre l'unico supermercato di Pellestrina (2) : (Adnkronos) - Sin dal primo giorno dopo la grande acqua alta, Coop Alleanza 3.0 ha deciso di stanziare immediatamente 25 mila euro che saranno messi a disposizione di Comune e Protezione civile per i primi interventi di emergenza, con l’obiettivo di donare alle zone colpite almeno 100 mila euro. I f

Venezia : riapre l’unico supermercato di Pellestrina : Venezia, 19 nov. (Adnkronos) – Dopo soli 5 giorni dalla grande acqua alta che ha sommerso l’intera isola di Pellestrina, riapre la Coop del Sestiere Zennari. Grazie all’impegno dei suoi 21 lavoratori che hanno lavorato incessantemente per ripristinare gli scaffali allagati, le casse e l’operatività dei banchi frigo e con il prezioso supporto della Protezione Civile è possibile riaprire l’unico supermercato ...

Venezia : Università Cà Foscari riapre oggi - danni per 300- 400 mila euro : Venezia, 18 nov. (Adnkronos) – oggi l’Università Ca’ Foscari ha riaperto tutte le sue sedi in città e ha ripreso le attività in modo regolare. Anche per l’ateneo Veneziano il bilancio dei danni dovuti alla marea eccezionale è ingente, come quello di molte altre realtà cittadine. Un conto che non è ancora definitivo e che si può attestare tra i 300 e i 400mila euro.Gli edifici maggiormente interessati sono Ca’ ...

Venezia : Università Cà Foscari riapre oggi - danni per 300- 400 mila euro (2) : (Adnkronos) – Ca’ Foscari, in questo momento di emergenza, ha pensato che fosse importante rendersi parte attiva per sostenere le istituzioni e gli abitanti della città. Per questo ha lanciato una campagna di raccolta fondi – ‘Emergenza Venezia’. In meno di 3 giorni sono stati raccolti 29.985,89 euro.Anche l’isola di San Servolo, sede del Collegio Internazionale, nei giorni scorsi ha subito purtroppo ...