Venezia | ok della Camera a mozione bipartisan | “Mose completato entro il 2021”

Basket - EuroCup 2019-2020 : Venezia a caccia della qualificazione matematica - la Virtus Bologna deve difendere il primato - impegno cruciale per Trento : Sono tre le italiane che scenderanno in campo domani per l’ottava giornata di EuroCup 2019-2020. L’Umana Reyer Venezia è di scena in Turchia a caccia della vittoria che varrebbe l’accesso alle Top 16, la Virtus Bologna già qualificata gioca in Andorra per difendere il primo posto, mentre la Dolomiti Energia Trento fa visita all’Oldenburg in uno scontro importantissimo in ottica qualificazione. Andiamo dunque a presentare più nel ...

Venezia : aperto nel pomeriggio ponte votivo per la Madonna della Salute : Venezia, 19 nov. (Adnkronos) – E’ stato aperto nel primo pomeriggio il tradizionale ponte votivo sul Canal Grande, allestito all’altezza del traghetto tra Santa Maria del Giglio e San Gregorio, per la ricorrenza della Madonna della Salute. Erano presenti il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, il patriarca Francesco Moraglia e le massime autorità civili e militari della città. Il taglio del nastro è stato preceduto dalla ...

Maltempo Venezia - Zaia : “Interverremo con la stessa tempestività della tempesta Vaia” : l presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, al termine di una ricognizione aerea sulle zone del Veneto colpite violentemente dal Maltempo degli ultimi giorni, ha assicurato che si interverrà “con la stessa tempestività con cui abbiamo fronteggiato l’emergenza Vaia”, la tempesta di vento che devastò a fine ottobre 2018 le montagne della regione. “Una delle situazioni più critiche – ha proseguito Zaia riferendo ...

Cittadella - l’incasso della gara con il Pisa sarà devoluto a Venezia : Cittadella incasso Venezia – Gesto di solidarietà importante da parte del Cittadella nei confronti della città di Venezia, devastata in questi giorni dall’acqua alta. Il club veneto ha deciso che l’intero incasso della sfida con il Pisa sarà devoluto in beneficenza al Comune di Venezia, tramite un conto corrente creato appositamente. Lo ha annunciato la […] L'articolo Cittadella, l’incasso della gara con il Pisa sarà ...

Venezia : la città stremata si affida ancora alla Madonna della Salute : Venezia, 18 nov. (Adnkronos) - In una Venezia flagellata e così duramente provata, in tutte le sue componenti, dall’emergenza acqua alta di questi giorni si sta per riproporre l’importante e sentito appuntamento annuale della Madonna della Salute con cui l’intera città intende rinnovare l’antichissi

Venezia : le Agenzie di Viaggio in aiuto della libreria 'Acqua Alta' : Venezia, 18 nov. (Adnkronos) - l Network Gruppo Info Vacanze by Brokers della Vacanza con sede a Marcon (Venezia) lancia in queste ore un iniziativa Solidale/Culturale collegata ai disastri ambientali avvenuti a Venezia per il fenomeno dell’acqua alta. La libreria “Acqua Alta” nota in tutto il mondo

Acqua alta a Venezia - marea si ferma a 150 cm : turisti a caccia di selfie nel dramma della città allagata : Comincia a rientrare l'allerta a Venezia dove la piena di 160 centimetri non ha raggiunto il suo massimo: l'Acqua è arrivata a 150 centimetri a Punta Salute e poi ha iniziato a...

Venezia senza tregua - picco della marea a 160 cm atteso alle 13 : Il Centro Maree prevede che il picco dell’acqua alta a Venezia sarà attorno alle 13, con un valore di 155-160 cm. Si ipotizza infatti un rinforzo dello scirocco fra le 11 e le 14, con conseguente innalzamento del mare. Venezia si prepara. Lungo le calli i negozi e i bar che hanno scelto di rimanere aperti hanno alzato le paratie di metallo. In molti locali, le poltrone, le sedie, i cuscini sono già stati messi sui ...

A Venezia è attesa acqua alta 160 cm. Allagherà il 77% della città : Venezia sta per affrontare un'altra "giornata dura" come ha ammesso ieri il sindaco e Commissario delegato per l'emergenza Luigi Brugnaro: l'ultimo bollettino del Centro Maree aggiornato alle 5 di questa mattina conferma la previsione di acqua alta intorno alle 12:30, quando si raggiungerà il livello massimo di 160 centimetri: in questi casi si parla di "alta marea eccezionale" con una viabilità pedonale allagata al 77%.

Acqua alta Venezia - esperto : “L’accelerazione dei fenomeni mette in crisi la capacità di adattamento della città” : Venezia si è sempre adattata, nei secoli, al graduale innalzamento del livello della laguna sulla quale fu costruita oltre mille anni fa. Ma ora, con l’accelerazione dei fenomeni, la sua capacità di adattamento è messa a dura a prova, e nemmeno un progetto concepito meno di vent’anni fa come il Mose riuscirà a far fronte ai cambiamenti climatici in atto. È la considerazione del professore Veneziano Carlo Giupponi, docente di Economia ...

Che cosa c'è nell'acqua della Laguna di Venezia : La Laguna di Venezia è riconosciuta Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, ha una superficie di circa 550 km quadrati, di cui l'8% sono terreni emersi (la città di Venezia e molte isole minori), il 12 % acqua o canali dragati, e il restante 80% piane di marea fangose, paludi d'acqua salata o artificiali casse di colmata. Le bocche di porto, inizialmente più numerose, sono state ridotte a tre: Lido-S. Nicolò, Malamocco e Chioggia. Ma di che ...