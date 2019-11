Venezia | Mose pronto entro il 2021 Voto bipartisan per legge speciale

Venezia - ok della Camera a mozione bipartisan : “Mose completato entro il 2021” : La Camera ha approvato una mozione bipartisan su iniziative a favore di Venezia alla luce dei recenti eventi alluvionali che hanno provocato allagamenti in città. I voti favorevoli sono stati 490, 3 i contrari. La mozione impegna il governo, ad "aggiornare e rifinanziare" la legge speciale per Venezia e a concludere, "nei tempi previsti", cioè al 31 dicembre 2021, il Mose.Continua a leggere

Acqua alta a Venezia - mozione bipartisan : completare al più presto il MOSE e risorse nella legge speciale : La mozione bipartisan sull’emergenza a Venezia a seguito dei danni causati dal maltempo chiede innanzitutto al governo di rifinanziare la legge speciale per il capoluogo veneto e di terminare il MOSE entro il 2021. La mozione sara’ votata a breve dall’Aula della Camera. In tutto sono 10 gli impegni per l’esecutivo. Nello specifico, si impegna il governo “ad individuare le risorse per far fronte ai danni causati dal ...

Venezia - Bonelli : “Il Mose? Se si finisce come è stato progettato è meglio che non si finisca” : Angelo Bonelli, presidente Federazione dei Verdi, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Su Venezia e il Mose Bonelli ha dichiarato: “Quando fu progettato il Mose, 30 anni fa, noi già allora dicevamo che quella progettazione non avrebbe dato risposta al tema delle maree. Non veniva ...

Mara Venier - l’appello sul Mose per Venezia a Domenica In : «Finiamolo - è una vergogna» : Mara Venier, l’appello disperato per Venezia a Domenica In: «Finiamo questo Mose, è una vergogna». La conduttrice Veneziana ha dedicato una parte della sua trasmissione all’emergenza nella sua città natale. E ha dedicato parole molto forti alla situazione che da giorni sta vivendo il capoluogo veneto. Ecco le parole di Mara Venier: «Senza fare polemica, penso che due anni per finire il Mose siano troppi. Bisognerebbe concentrare i ...

Domenica In - Mara Venier su Venezia : "Vergognoso non aver ancora finito il Mose" : La conduttrice ha dedicato molto spazio della trasmissione a quello che sta accadendo in questi giorni a Venezia

Venezia e Mose : l’Italia segue la strada delle nomine emergenziali - ma è una soluzione sbagliata : Dopo l’alluvione che ha allagato Venezia, la ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli ha nominato il nuovo commissario straordinario per il Mose: si tratta di Elisabetta Spitz, che ha detto che intende completare l’opera – la cui costruzione è iniziata nel 2003 – entro il 2021. Il sindaco di Venezia, invece, è stato nominato commissario per la gestione della ricostruzione dal Consiglio dei Ministri. La settimana ...

"Nemmeno il Mose potrebbe bastare per salvare Venezia" : Venezia si è sempre adattata, nei secoli, ai fenomeni naturali a cui era esposta, a partire dall'innalzamento del livello della laguna sulla quale fu costruita oltre mille anni fa, ma ora, con l'accelerazione dei fenomeni, la sua capacità di adattamento è messa a dura a prova, e nemmeno un progetto concepito meno di vent'anni fa come il Mose riuscirà a far fronte ai cambiamenti climatici in atto. È la considerazione del professore ...

Alta marea a Venezia - il padre del Mose : “Attivare la diga sarebbe stata una follia” : “sarebbe stato un atto di pura incoscienza”. Non ha dubbi l’ingegner Alberto Scotti, a giudizio del quale attivare il Mose per fermare l’acqua Alta a Venezia “sarebbe stato come guidare una Ferrari senza i freni”, perché l’opera non è ancora finita. Il padre del Mose (“più che il padre, sono il nonno del Mose”, scherza) lo spiega in un’intervista pubblicata su ‘la ...

Ancora acqua alta a Venezia - costa il Mose non basta per salvarla : Ancora acqua alta a Venezia. Il Centro Maree comunica che alle ore 11.55 e' previsto un picco di 105 cm, una stima ridotta rispetto ai 115 previsti

Alta marea a Venezia - il Sindaco Brugnaro : “Un miliardo di danni - serve subito il Mose” : Per il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro i danni dell’innalzamento delle maree degli ultimi giorni in città sia aggirano già “attorno al miliardo di euro” e quando tutto si ‘asciugherà’, allora “si potranno capire con precisione i danni arrecati dall’acqua salsa alle abitazioni, alle imprese, ai negozi, al patrimonio culturale e artistico”. In una intervista al Messaggero, Brugnaro aggiunge anche ...

Acqua alta a Venezia : “Non basta il Mose - serve prevenzione” : Il Mose “è un’opera che va conclusa al più presto”, ma da solo non basta: “Dobbiamo investire sulla resilienza, la mitigazione del rischio, l’adattamento di questa straordinaria ma fragile città che sta sull’Acqua”. E’ quanto afferma il ministro dell’Ambiente Sergio Costa in un’intervista alla Stampa in cui parla anche dell’Ex Ilva: “Lo scudo penale e’ un falso ...

Venezia sommersa - il sindaco : "Un miliardo di danni - il Mose serve ma non basta" : L'allerta passa da rossa ad arancione, ma il fine settimana sarà ancora di emergenza. Il sindaco Brugnaro: "Dal Governo un...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Travaglio : “Il disastro del Mose a Venezia ha nomi e cognomi a destra e sinistra” : Nel faccia a faccia della settimana ad “Accordi&Disaccordi”, il talk politico in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45 Luca Sommi interpella Marco Travaglio sul Mose, “una storia all’italiana” e sui suoi responsabili. “Beh, uno in particolare non c’è, nel senso che ce ne sono tanti – ha spiegato il direttore de Il Fatto Quotidiano – “Il Consorzio Venezia nuova era guidato ...