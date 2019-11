Venezia e Taranto si possono salvare solo in un modo Peccato che oggi si parli di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 novembre 2019) La crisi del modello neoliberista è evidente su scala planetaria. Tale modello produce inincessante e crescente devastazioni ambientali e sociali, corruzione sistematica e generalizzata e attacchi alla democrazia in ogni sua forma. In Italia abbiamo due esempi eclatanti della crisi di questo modello:. La prima, ineguagliabile gioiello del patrimonio storico, artistico e culturale nazionale e internazionale, rischiadi soccombere sotto i colpi congiunti del riscaldamento globale che determina l’aumento del livello delle acque e delle scelte a dir poco scellerate di una classe “dirigente”, prevalentemente di centrodestra, che ha ispirato ogni sua decisione al criterio del profitto proprio (mediante tangenti e altre regalie almeno in parte venute a galla finora) e delle imprese beneficatrici e beneficate.amo quindi del dispendiosissimo Mose, dichiarato ...

NicolaPorro : #Mittal se ne va da #Taranto, ma il governo ci propina un’inutile passerella a #Venezia. #Conte addirittura lancia… - welikeduel : Rivedi #propagandalive: la settimana di Makkox, l'intervista ad Achille Occhetto a trent'anni dalla Bolognina, la R… - elenabonetti : Nel Cdm di oggi andremo avanti a lavorare sul cantiere di #Taranto, portando i nostri contributi. Anch'io farò dell… -