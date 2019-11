Venezia | aperto nel pomeriggio ponte votivo per la Madonna della Salute

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 19 novembre 2019), 19 nov. (Adnkronos) – E’ statonel primoil tradizionalesul Canal Grande, allestito all’altezza del traghetto tra Santa Maria del Giglio e San Gregorio, per la ricorrenza. Erano presenti il sindaco di, Luigi Brugnaro, il patriarca Francesco Moraglia e le massime autorità civili e militaricittà. Il taglio del nastro è stato preceduto dalla benedizione ale seguito dalla preghiera, recitata dal patriarca nella chiesa, di affidamentocittà alla.La Festa, una tra le più sentite daini, celebra la finepeste che dilagò atra il 1630 e il 1631 e provocò 47.000 morti (circa un quartopopolazione dell’epoca). Il governoSerenissima fece erigere la Basilicanella zonaDogana ...

SkyTG24 : L'alta marea che ha messo in ginocchio #Venezia ha colpito anche le librerie, come la storica 'Acqua Alta': moltiss… - Tg3web : Drammatiche le immagini di #Venezia sott’acqua a causa del maltempo e di un’alta marea eccezionale, come non avveni… - comunevenezia : #FestadellaSalute E' stato inaugurato questo pomeriggio il #PonteVotivo alla presenza della autorità e della citta… -